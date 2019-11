von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – SC Lahr 2:4 (2:3). – Was für ein Auftakt in Radolfzell! Schon nach neun Minuten stand es 2:0 für die Gäste. Jedoch hatte der FC Radolfzell die erste Möglichkeit, doch der Schuss von Stricker ging knapp am Tor vorbei. Dann kamen auch schon die Gäste: Eckball, Kopfball, Tor! Bürkle hatte zur frühen Führung getroffen. Die Hausherren zeigten sich nicht geschockt, doch auch die nächste Chance geht wieder am Tor vorbei.

Intensive erste Halbzeit mit vielen Toren

Die Gäste waren deutlich effizienter vor dem Tor. Zehnle traf in der 9. Minute zum 2:0. In der 18. Minute prüfte Krüger den Gästetorhüter. So ging es in einem temporeichen und guten Verbandsligaspiel weiter mit Chancen auf beiden Seiten. In der 26. Minute kam Paul Strauß an den Ball und traf mit einem strammen Schuss in den Winkel zum 1:2-Anschluss. Drei Minuten später wurde Stricker im Gästestrafraum zu Fall gebracht – Strafstoß. Krüger nahm sich der Sache an und verwandelte den Elfmeter zum 2:2-Ausgleich. Die Freude dauerte jedoch nicht lange an, denn nur zwei Minuten später gab es Strafstoß für den SC Lahr. Kerellaj verwandelte diesen klar zur erneuten Führung für die Gäste. So ging es in die Pause.

Bürkle besorgt die Entscheidung

Die erste Möglichkeit in der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen, aber der Kopfball ging über das Tor. Das Spiel verlor in den zweiten 45 Minuten im Vergleich zur ersten Hälfte etwas an Intensität. In der 57 Minute verfehlte ein Kopfball von Stricker knapp das Ziel. In der 76. Minute dann die Vorentscheidung, wieder Eckball für die Gäste, wieder Tor durch Bürkle – 2:4. Radolfzell versuchte nochmals alles, aber die sehr guten Gäste spielten das Spiel clever zu Ende und gewannen auch verdient.(KM)

Tore: 0:1 (3.) Bürkle, 0:2 (9.) Zehnle, 1:2 (26.) Strauß, 2:2 (29.) Krüger, 2:3 (31.) Kerrelaj, 2:4 (76.) Bürkle. – SR: Leroy Gallus (Freiburg im Breisgau). – Z: 175.

Aufstellungen:

FC Radolfzell: Pascal Bisinger, Eric Erdmann, Daniel Wehrle, Yahya Zidane (38. Alexander Müller), Giuseppe Luci (64. Joel Mendes), Moritz Hlavacek, Marc Zimmermann, Tobias Krüger, Alexander Stricker, Robin Niedhardt, Paul Strauß (85. Jonas Klökler)

SC Lahr: Jonas Witt, Sören Zehnle, Simon Zehnle, Andreas Bürkle, Simon Witt, Christian Neumaier (86. Simon Lehmann), Johannes Wirth, Violand Kerrelaj, Martin Weschle (61. Ümit Sen), Yannic Priéto (90. Cem Gürsoy), Ousman Bojang