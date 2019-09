von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: SV Endingen – FC 03 Radolfzell 1:3 (0:1). – Endlich konnte der FC 03 Radolfzell wieder einmal in Endingen gewinnen. Held des Tages war Torjäger Alexander Stricker, der alle drei Radolfzeller Treffer erzielte. Das Spiel begann verhalten, ein gegenseitiges Abtasten. In der zehnten Minute dann die erste Möglichkeit für die Heimelf. Ein Freistoß aus aussichtsreicher Position verfehlt nur knapp das Ziel. In der Folge wurde das Spiel etwas besser. In der 15. Minute dann die nächste Möglichkeit für Endingen, Kopp setzte sich über links durch, doch sein Querpass in die Mitte konnte von der Radolfzeller Abwehr geklärt werden.

Gästeführung und Abseitstor

Jetzt kam der FC Radolfzell besser ins Spiel und hatte durch Niedhardt die erste Möglichkeit. Wenig später wurde Alexander Stricker per Freistoß gefährlich. Die Radolfzeller hatten die Partie nun im Griff, nutzten ihre Chancen aber nicht. In der 30. Minute setzte Alexander Stricker nach einem abgewehrten Schuss gut nach und erzielte die 1:0-Führung für die Gäste. Nur wenige Sekunden nach dem Führungstreffer zappelte der Ball wieder im Netz des Endinger Tores, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht gegeben. Kurz vor der Pause gab es dann nochmals Möglichkeiten auf beiden Seiten, doch es blieb bei der verdienten Halbzeitführung für Radolfzell.

Endingen wie ausgewechselt

Nach der Pause kam ein anderer SV Endingen auf den Platz und der FC Radolfzell hatte sichtlich Probleme damit. In der 55. Minute hatten die Endinger gleich eine Doppelmöglichkeit, doch die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlte. In der 64. Minute konnte die Heimelf sich für ihre Bemühungen zu Beginn der zweiten Halbzeit belohnen und zum 1:1-Ausgleich treffen. Die Radolfzeller reagierten auf den Gegentreffer mit einer Druckphase und konnten nur sechs Minuten später die erneute Führung erzielen. Nach einem Eckball stand Stricker alleine und köpfte zum 2:1 ein. In der 75. Minute war es wieder Stricker, der mit seinem Treffer zum 3:1 die Entscheidung in dieser Partie besorgte.(KM)

Tore: 1:0 (30.) Stricker, 1:1 (60.) Göring, 1:2 (70.) Stricker, 1:3 (75.) Stricker. – SR: Simon Wolf.