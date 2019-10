von unserer Sportredaktion

Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – SV Bühlertal 2:2 (1:2). – In der sechsten Minute die erste gute Aktion im Spiel, Radolfzell spielte sich auf der rechten Seite durch. Der Ball kam zu Daniel Wehrle, doch seine Flanke von der Grundlinie konnte von den Gästen aus Bühlertal geklärt werden.

Das Mettnaustadion | Bild: Dirk Salzmann

Radolfzell macht weiter Druck

Die Gäste aus Bühlertal versuchten mit zwei Abwehrreihen das starke Radolfzeller Spiel zu stören, was ihnen in der Anfangsphase auch gut gelang.

Die Spieler ließen sich vom Regen nicht beeindrucken. | Bild: Dirk Salzmann

In der 15. Minute die nächste Möglichkeit für Radolfzell. Als der Bühlertaler Torwart Gudera einen Schuss nach vorne abwehren musste, kam Robin Niedhardt zum Nachschuss, doch der Ball ging neben das Tor.

Radolfzell für drei Minuten in Führung

In der 21. Minute erspielte sich der FCR die Führung: Robin Niedhardt legte den Ball zurück auf Daniel Wehrle, dessen Flanke verwertete Alexander Stricker mit dem Kopf zum 1:0 für Radolfzell.

Video: Salzmann, Dirk

Doch schon drei Minuten später ergab sich eine große Chance für Bühlertal: Radolfzell konnte nach einem Eckball in der 24. Minute den Ball nicht schnell genug klären, und Sebastian Keller schoss zum 1:1-Ausgleich für Bühlertal ein.

Bühlertal legt nach

Einen Freistoß vom Elfmeterpunkt für Bühlertal in der 31. Minute verwandelte Isuf Avdimetaj zum schmeichelhaften Führungstreffer. Bis zur Halbzeit waren die Radolfzeller merklich angeschlagen und wurden im Spielaufbau immer wieder von Bühlertal gestört.

In der 41. Minute Freistoß für Radolfzell durch Krüger, aber der Bühlertaler Torwart Gudera konnte den Ball halten.

Video: Salzmann, Dirk

In der 45. Minute kam es plötzlich noch zu einer Möglichkeit für den FCR, als Niedhardt den Ball scharf von außen in den Strafraum der Bühlertaler brachte. Diese konnten jedoch klären, und auch der Nachschuss von Markus Hain konnte auf der Linie gehalten werden. So ging es mit einem Rückstand für Radolfzell in die Pause.

Nach der Pause zieht Radolfzell das Tempo an

Radolfzell suchte nach Lücken in der Bühlertaler Abwehr, doch in der 51. Minute endete ein Angriff des FCR, als der Linienrichter zum Unmut der Zuschauer Abseits anzeigte.

In der 56. Minute schaffte Radolfzell dann doch den 2:2-Ausgleich. Tobias Krüger war mit einem Freistoß von rechts erfolgreich.

Video: Salzmann, Dirk

Radolfzell hat jetzt wieder Oberwasser

Die Gäste spielten von nun an defensiver und setzten auf Konter, Radolfzell war am Drücker. In der 66. Minute ein herrlicher Spielzug über rechts: Wehrle konnte sich super durchsetzen und spielte weiter zu Niedhardt, der allerdings am Bühlertaler Torwart scheiterte.

Nur eine Minute später gab es wieder einen Freistoß für Bühlertal, doch Torhüter Bisinger konnte diesen mit einer klasse Parade halten.

Zum Ende hin hatten die Radolfzeller das Spiel wieder sicher im Griff, mussten aber immer auf die Konter der Gäste aus Bühlertal achten. In der 87. Minute kam es noch einmal zu einem Schockmoment für Radolfzell, als Bühlertal einen erneuten Freistoß an die Unterkante der Radolfzeller Latte setzte. Eine letzte Konterchance für Radolfzell endete mit einem Foul an Niedhardt. Schiedsrichter Martin Wilke zeigte die Gelbe Karte und pfiff das Spiel ab. (km)