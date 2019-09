von unserer Sportredaktion

FC 03 Radolfzell – 1. SV Mörsch (Samstag, 14.30 Uhr, Mettnaustadion). – Die Gäste sind schlecht in die Runde gestartet. Dem Erstrunden-Aus im südbadischen Pokal folgten klare Niederlagen in der Liga ohne Torerfolg gegen Weil, Endingen, Auggen und Kuppenheim. Erst vor Wochenfrist feierten die Mörscher beim 1:0 gegen den SV Bühlertal das erste Tor und die ersten Punkte eingefahren.

Schlechte Erinnerungen an Mörsch

In der vergangenen Saison tat sich der FC 03 Radolfzell im Heimspiel gegen Mörsch sehr schwer. Die Partie endete 0:0, das Rückspiel in Mörsch verloren die Mettnauer sogar mit 2:4. Nun sollten die Radolfzeller den Schwung aus dem jüngsten Sieg in Endingen mitnehmen, wollen sie weiter an der Spitzengruppe dranbleiben. Die Statistik spricht für den FC03, der mit acht Punkten und einem Torverhältnis von plus eins den achten Rang belegt. Zur Tabellenspitze fehlen nur drei Zähler, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt in dieser ausgeglichenen Liga allerdings auch nur vier Punkte.

Frühes Tor wäre wichtig

Gegen den Tabellenvorletzten hat die Mannschaft des FC 03 Radolfzell die Favoritenrolle inne. Sie hat in dieser Saison bisher recht gute Spiele abgeliefert, wenn auch nicht immer erfolgreich. Jetzt gilt es, konstant weiter zu spielen und Punkte zu sammeln. Im vergangenen Jahr spielte der 1. SV Mörsch auf der Mettnau aus einer sicheren Deckung, diese Taktik werden die Gäste voraussichtlich auch in diesem Spiel anwenden. Daher gilt es für Radolfzell, möglichst schnell den Abwehrriegel zu knacken und früh ein Tor erzielen, so dass die Gäste die Deckung öffnen müssen. Der Radolfzeller Trainer Steffen Kautzmann wird sich mit seinem Team sicher auch in dieser Partie etwas einfallen lassen. (km)