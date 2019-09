2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – TuS Kriftel 3:2. – Auch im ersten Heimspiel der neuen Saison hat der TSV Mimmenhausen seinen Fans für ihr Eintrittsgeld etwas geboten. Das 15:25, 24:26, 25:16, 25:21, 15:10 in gut zweieinhalb Stunden Achterbahnfahrt gefiel aber Spielertrainer Christian Pampel nur bedingt.

„Ich ärgere mich nicht darüber, dass wir einen Punkt abgegeben haben“, sagte er. In einer solch ausgeglichenen Liga wie dieser in dieser Saison sei das okay. Nicht zufrieden dagegen war er mit der Leistung seiner Spieler zu Beginn der Partie. „Wir haben uns mit unglaublich vielen Eigenfehlern selbst viel zu sehr unter Druck gesetzt.“

Und von diesen Fehlern profitierte Aufsteiger Kriftel in den ersten beiden Durchgängen viel zu oft nach dem Geschmack von Pampel. „Wir hatten keine Geduld, versuchten es mit der Brechstange, und taktisches Verhalten auf die Spielweise von Kriftel war ja erst während der Partie möglich. Wir hatten keine Informationen.“

Dann aber hat sich schnell gezeigt, was den TuS Kriftel ausmacht und wo er Defizite hat. „Hätten wir im zweiten Satz ein paar Fehler weniger produziert“, ärgert sich Pampel, „dann wäre der an uns gegangen und wir hätten 3:1 gewonnen.“ Dem war aber nicht so.

Oberwasser durch Einwechslung von Bogdan Birkenberg

Erst als Mittelblocker Bogdan Birkenberg eingewechselt wurde („Er hat das wirklich sehr gut gemacht“, lobte Pampel später), bekam Mimmenhausen Oberwasser. Und weil Federico Cipollone im Laufe der letzten drei Durchgänge die richtige, die Punkte bringende Mischung zwischen Qualitätspässen und der notwendigen Geschwindigkeit gefunden hatte, neigte sich die Waage im Verlauf der immer wieder in langen Ballwechseln sehr umkämpften Partie langsam auf die Gastgeberseite.

Jetzt hatte Kriftel Druck, plötzlich konnten die „guten Mittelblocker“ (Pampel) die Mimmenhauser Angriffe nicht mehr so gut lesen, Birkenberg und Johannes Becker „mischten die Mitte auf“ (Pampel) und stoppten die zuvor wirkungsvollen Ersten Tempi – nun war der TSV auf der Siegerstraße. Von der hat er sich – wie schon vergangene Saison – auch nicht mehr abbringen lassen.

Und so war der Heimauftakt für Christian Pampel, der zum MVP gewählt wurde, und seine Crew zwar nicht ganz nach Maß verlaufen. Aber Kapitän Michael Diwersy und seine Mannen zeigten, dass sie das Potenzial haben, das blau-gelbe Schiff in die richtige Richtung zu steuern.

TSV Mimmenhausen: Ott (Kasprczak), Streibl (Birkenberg), Pampel, Hoffmann, Becker, Cipollone, M. Diwersy, L. Diwersy.

Klarer 3:0-Sieg, aber kein Selbstläufer

TSV Mimmhausen – Volleyballinternat Frankfurt 3:0. – Obwohl Spielertrainer Christian Pampel und seinem Team zweieinhalb Stunden Hochspannungs-Volleyball vom Samstag gegen den TuS Kriftel in den Knochen steckten, ließen die Mimmenhausener tags darauf keine Zweifel an ihrer Einstellung aufkommen. Die Volleyball-Eleven aus Hessen allerdings auch nicht.

Und so musste der TSV, obwohl er das ja wusste, zur Kenntnis nehmen, dass die zukünftigen Stars tatsächlich Volleyball spielen können, und drei Punkte kein Selbstläufer werden. Mit guter Annahme, da hakelte es zu Beginn, passgenauem Zuspiel, einem Block auf Ballhöhe, konzentriertem Aufschlag, der setzte Frankfurt stets unter Druck, – und Geduld machten die Gastgeber den ersten Satz (8:1, 16:10, 25:13) deutlich klar, den zweiten trotz größerer Probleme (8:6, 16:10, 25:14) ebenfalls. Und im dritten? Die müden Knochen der Mimmenhausener benötigten erneut Anlaufzeit (8:6), doch kaum hatte sie der Kopf „überredet“, lief das Spiel des Favoriten (16:8, 24:11, 25:14).