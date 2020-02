Es scheint fast so, als schließe sich ein Kreis: ein Mädchen aus einer Volleyballfamilie beginnt früh, den damals noch weißen Ball über das in 2,24 Meter Höhe gespannte Netz zu spielen. Rasch erweist sie sich als Talent und heute, mit Mitte 30, ist sie mit ihrem Team drauf und dran, in die 3. Liga aufzusteigen.

Dazwischen liegt im Fall von Lina Hummel eine beeindruckende Karriere, die sie unter anderem ins Schweizer und ins deutsche Pokalfinale sowie ins Nationaldress geführt hat.

Schon Lina Hummels Mutter Bianca Meyer war in Konstanz Spielertrainerin und coachte mit Harald Schuster, dem „Macher“ beim USC, die südbadische Mädchen-Auswahl. Fast zwangsläufig ist Töchterchen Lina mit beim Training, und Nachwuchscoach Schuster nimmt die damals 13-Jährige unter seine Fittiche. „Mir war von Anfang an klar, dass sie aufgrund ihrer Einstellung und ihrer Grundathletik eine große Laufbahn hinlegen wird“, blickt Schuster auf die Anfänge zurück.

Allerdings weiß er damals schon, dass sie ihren eigenen Weg gehen will. Nicht über die Stützpunkte und Sportinternate, sondern zunächst heimatnah. Beim USC spielt Lina schon bald in der ersten Mannschaft – Bianca Meyer ist da nicht nur Mutter, sondern auch Mitspielerin und Trainerin.

Parallel zum Schulbesuch geht es für Lina Meyer sportlich aufwärts in Richtung Spitzensport, zunächst in Schaffhausen. Im Jahr 2004 macht sie auf der Mettnau-Schule in Radolfzell ihr Abitur, steht mit dem VC Kanti Schaffhausen im Schweizer Pokalfinale und wird Vizemeister. Danach zieht es sie ins Bayerische, da ihr damaliger Freund und heutiger Gatte Tobias beruflich nach München geht.

Sie schließt sich dem Zweitligisten SV Lohhof an, mit dem sie 2006 Meister wird. Nächste Station ist das „Allgäu Team Sonthofen“, mit dem sie auf Anhieb erneut den Titel in der 2. Liga holt und in die Bundesliga aufsteigt. Und auch in der höchsten Spielklasse läuft es gut für die 1,80 Meter große Außenangreiferin.

Sie kommt in der Punktestatistik auf den zweitbesten Wert, wird bei der Wahl zur wertvollsten Spielerin auf Rang zwei gewählt und im Sommer 2010 zu einem Vorbereitungsturnier der Nationalmannschaft eingeladen, wo sie auf vier Einsätze kommt.

Nochmals nominiert wird sie jedoch nicht. Zum einen hat der damalige Bundestrainer einen festen Kader, zudem setzt die Radolfzellerin ihre Priritäten anders. „Ja, da schlagen schon zwei Herzen in meiner Brust. Aber letztlich habe ich den Sommer, die Spielpause, sehr genossen und hätte ohne Pause die Freude am Sport nicht so lange halten können“, sieht sie darin keinen Karriereknick. Hummel bewundert eher die Spielerinnen, die so ein intensives Programm auf sich nehmen.

Parallel zum Leistungssport studiert sie zunächst zwei Semester Sportwissenschaft, wechselt dann aber mit dem Ziel, Grundschullehrerin zu werden. Nach dem ersten Staatsexamen setzt sie 2011 voll auf die Karte Volleyball und wird Profi. Auch hier stellt sich rasch der Erfolg ein: Als Spielführerin zieht Hummel 2012 mit den Roten Raben Vilsbiburg ins Pokalfinale ein und belegt in der Bundesliga Rang drei.

Dann beginnt Hummel ein Schul-Referendariat und geht zurück in die Regionalliga, um Ausbildung und Sport zu verbinden. Ein gravierender Einschnitt, der ihr schwerer fällt als gedacht. Das Adrenalin, die Atmosphäre bei Spielen in vollen Hallen fehlen ihr. Dennoch zieht sie es durch, steigt mit Schwabing in die Zweite Liga auf, wechselt nochmals für zwei Spielzeiten nach Sonthofen, ehe es 2016 wieder an den Bodensee geht.

Zunächst zum SV Bohlingen in die Oberliga, dann zurück zum USC Konstanz, wo einst alles begann. „Jetzt bin ich froh, habe zwei Kinder und kann mit dem USC etwas aufbauen“, sagt die Grundschullehrerin, die momentan im Erziehungsurlaub ist.

Etwas aufbauen heißt zunächst, die Meisterschaft in der Regionalliga zu sichern. Hier hat Lina Hummel als Spielführerin eine wichtige Rolle inne. „Sie nimmt die anderen Spielerinnen immer wieder mit, hat eine hohe Sozialkompetenz und ein großes Durchsetzungsvermögen“, umschreibt Schuster den Stellenwert der 35-Jährigen, die als „Social Media Beauftragte“, wie sie es nennt, in kurzen Internet-Videos ihre Mitspielerinnen vorstellt.

In diesem Video wird sie selbst vorgestellt.

Das Team legt gerade eine beeindruckende Siegesserie hin, verlor zuletzt am 10. März 2018 und ist drauf und dran, ungeschlagen durch die Regionalliga in Richtung 3. Liga zu marschieren. Für Lina Hummel wäre das der siebte Meistertitel und der fünfte Aufstieg. Am Samstag könnte es schon so weit sein. Allerdings heißt der Gegner Heidelberger TV. Wie am 10. März 2018.