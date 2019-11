von unserer Sportredaktion

Verbandsliga: SC Pfullendorf – FV Lörrach-Brombach (Samstag, 14.30 Uhr, Geberit-Arena). – Zweiter gegen Vierter. Mal wieder steigt in der Pfullendorfer Geberit-Arena ein Topspiel. Im Linzgau sieht man das doch sehr nüchtern, nachdem der Sportclub nach zwei weiteren sieglosen Auswärtsspielen in Auggen (1:5) und Denzlingen (0:0) den Kontakt zur Tabellenspitze eingebüßt hat.

Der Rückstand auf Spitzenreiter Offenburger FV ist auf sechs Zähler angewachsen, auf den kommenden Gegner FV Lörrach-Brombach sind es vier Punkte. Will die Elf von Trainer Adnan Sijaric in Tuchfühlung zu den vorderen Tabellenplätzen bleiben, müsste sie wohl auch ihr siebtes Heimspiel in Serie siegreich gestalten.

Die Verbandsliga ist ausgeglichen wie lange nicht mehr

Den Druck aufsteigen zu müssen, haben die Linzgauer jedoch nicht. Jedoch war schon vor Saisonbeginn klar, dass es einfach würde als in der Vergangenheit. Mit dem Freiburger FC und dem 1. FC Rielasingen-Arlen hatten sich die beiden Übermannschaften der Verbandsliga Südbaden in Richtung Oberliga verabschiedet. Und da es von dort keine Absteiger ins südbadische Oberhaus gab, ist die Verbandsliga so ausgeglichen wie lange nicht mehr.

Zum Ziel gesetzt haben sich die SCP-Verantwortlichen einen Platz unter den Top Fünf. Der Tabellenvierte will sich jedoch auch nicht nur auf seine Heimstärke verlassen. Zwar gewann der SCP alle sechs Heimspiele, doch die Pfullendorfer blicken von Spiel zu Spiel.

Die nächste Aufgabe beschreibt Trainer Sijaric „große Herausforderung“. Er schätzt den Gegner als spielstarke Mannschaft mit guten Einzelspielern ein. Zuletzt besiegte der FV Lörrach-Brombach den Kehler FV 2:0, nachdem das Team zuvor gegen den SV Bühlertal (1:2) und in Radolfzell (0:4) Federn gelassen hatte.

Rein personell sehnen die Pfullendorfer schon jetzt die Winterpause herbei. Die Verletztenliste wird immer länger: Keeper Sebastian Willibald hat sich im Training einen Nasenbeinbruch zugezogen, Luca Gruler im Denzlingen-Spiel eine Fraktur der Mittelhand. Ebenfalls fraglich sind die Einsätze der angeschlagenen Heiko Behr und Samuel Fischer sowie von Lukas Stützle nach seinem Muskelfaserriss. Der junge Abwehrmann Robin Rauser fällt mit einem Kreuzbandriss mindestens ein halbes Jahr aus. (stl)

Verkapptes Spitzenspiel auf der Mettnau

FC Radolfzell – SC Lahr (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasen). – Die Vorrunde neigt sich dem Ende entgegen, am Sonntag, nicht wie gewohnt am Samstag, steht das letzte Spiel auf dem Programm, und da trifft der FC 03 Radolfzell auf den SC Lahr.

Auf den ersten Blick ist es zwar das Duell des Tabellenachten gegen den Siebten. Schaut man aber genauer hin, so handelt es sich um ein Spitzenspiel, denn es treffen nach Offenburg die formstärksten Teams der Verbandsliga aufeinander.

Gastgeber bauen auf ihren breiten Kader

Beide Mannschaften haben die jüngsten drei Spiele gewonnen. Radolfzell siegte in Denzlingen, schlug anschließend den damaligen Tabellenführer Lörrach-Brombach mit 4:0, und zuletzt brachten die Mettnauer der DJK Donaueschingen mit 5:0 die erste Heimniederlage bei.

Ein kleiner Wermutstropfen war, dass der zuletzt formstarke Tim Schlachter berufsbedingt zurück in seine Heimat geht und sein letztes Spiel bestritt. Trainer Steffen Kautzmann hat bestimmt eine Lösung parat, steht ihm doch ein breiter guter Kader zur Verfügung.

Auch die Gäste aus Lahr sind allerdings in einer guten Form, auch sie gewannen zuletzt gegen Mörsch (7:0), in Kuppenheim (2:0) und gegen Bühlertal (1:0). Es gibt weitere Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Mannschaften. In der Tabelle stehen beide im Mittelfeld, jedoch mit Tuchfühlung auf die vorderen Plätze.

Zum Tabellendritten Kehler FV hat Lahr nur drei Punkte Rückstand, der FC Radolfzell vier. Durch die Siege in jüngerer Vergangenheit konnten beide Mannschaften einen Abstand auf die Abstiegsplätze herstellen.

Im direkten Vergleich führt Radolfzell mit 3:2

Beide Mannschaften wollen sicher gewinnen, denn der Sieger der Partie kann einen riesen Schritt in der Tabelle machen. Radolfzell sollte auf die brandgefährlichen Stürmer Martin Weschle und Ousman Bojang achten.

Doch auch der FCR ist in der Offensive sehr gut aufgestellt, hat er doch mit Alex Stricker, Robin Niedhardt, Paul Strauß und Tobias Krüger Spieler im Kader, die alleine ein Spiel entscheiden können. Hinzu kommt mit Pascal Bisinger wohl einer der besten Torhüter der Liga. (km)