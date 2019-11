Herr Schlachter, Sie bestreiten am Sonntag Ihre letzte Partie für den FC Radolfzell. Mit welchen Gefühlen gehen sie in das Spiel?

Mit gemischten Gefühlen. Die letzten Wochen waren schon komisch für mich. Ich habe einfach versucht, jede Trainingseinheit und jedes Spiel zu genießen. Es ist ein Mix aus Wehmut und Dankbarkeit. Die Vorfreude auf das Donaueschingen-Spiel ist bei mir auf jeden Fall groß.

Und da soll‘s zu Ihrem Abschluss noch einmal einen Dreier geben, oder?

Klar wünsche ich mir das. Die vergangenen zwei Siege waren sehr wichtig für uns. Ich glaube, der späte Siegtreffer in Denzlingen war der Wendepunkt, das hat uns extrem Auftrieb gegeben. Wir wissen, dass wir in der Liga jedem Gegner die Stirn bieten können.

Fußball Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Eigentlich schade, dass Sie den Verein aufgrund Ihres Referendariats verlassen müssen?

Auf jeden Fall, ich bin unglaublich dankbar. Der Verein ist absolut intakt, hier stimmt vom Trainerteam bis hin zu den Betreuern und Mitspielern alles. Es macht super viel Spaß. Dass ich vergangene Rückrunde nach Radolfzell gewechselt bin, war sportlich und menschlich für mich die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können.

Was wünschen Sie dem FC Radolfzell für die Zukunft?

Dass es hier so bleibt, wie es ist. Der ganze Verein soll mit seiner guten Struktur genau so weiter machen. Dann bin ich mir 100 Prozent sicher, dass der FC Radolfzell weiterhin erfolgreich sein wird.

Kann mehrere Positionen spielen: Tim Schlachter (rechts). | Bild: Peter Pisa