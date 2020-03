Fußball: Das Corona-Virus hat das öffentliche Leben und damit auch den Fußball mit Spielabsagen und Trainingsverboten lahmgelegt. Besonders betroffen ist der FC Radolfzell, der einen erkrankten Spieler in seinen Reihen hat. Die Folge: 26 Spieler und Betreuer, die mit ihm Kontakt hatten, sind derzeit in häuslicher Quarantäne. Darunter auch Trainer Steffen Kautzmann.

Dem erkrankten Spieler geht es besser

„Das Wichtigste ist, dass es unserem Spieler etwas besser geht“, berichtet Kautzmann, „er fühlt sich zwar noch schlapp, das Fieber ist aber gesunken.“ Seit dem Wochenende ist der Verbandsliga-Trainer in Quarantäne, muss für insgesamt 14 Tage zuhause bleiben und soziale Kontakte auf das Notwendigste beschränken.

Für Familienväter besonders schwer

„Das ist für mich schon schwer, da ich mit meiner Freundin zusammenlebe“, sagt der 27-Jährige, denkt aber vor allem an diejenigen Spieler in Quarantäne, die Kinder haben. „Für sie muss das Kontaktverbot noch sehr viel schlimmer sein“, glaubt Kautzmann.

Romane statt Lehrbücher

Eigentlich hätte der Student der Wirtschaftspädagogik in zwei Wochen wichtige Prüfungen. Doch auch das akademische Leben ist zum Erliegen gekommen, sodass Kautz­mann in seiner 60-Quadratmeter-Wohnung in Konstanz zum Nichtstun verdammt ist. „Zum Glück habe ich zu Weihnachten einige Bücher bekommen, die ich jetzt nach und nach lesen werde“, sagt Kautzmann, der alles versucht, „um aus der Situation das Beste zu machen. Sonst fällt einem die Decke auf den Kopf“.

Fußballer auf Stand-by

An die Situation, Fußballer auf Stand-by zu sein, müssen sich Kautzmann und seine Spieler erst einmal gewöhnen. „Wir wissen ja nicht, wann es für uns weitergehen wird“, sagt Kautzmann, der überlegt, seiner Mannschaft Tipps für individuelles Training zu geben, für den Fall, dass sich die Lage doch früher als erwartet beruhigt.

„Ich gehe aber davon aus, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann“, glaubt er. „Es wird in jeder Konstellation Vereine geben, die sich benachteiligt fühlen. Doch ich denke, dass eine Annullierung am sinnvollsten wäre. Dann würde die neue Saison mit der gleichen Ligenzusammensetzung beginnen“, so Kautzmann. Alles auf Anfang also.