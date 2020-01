Ringen vor 16 Stunden

Drei Titelverteidiger obenauf bei den Freistil-Bezirksmeisterschaften in Furtwangen

Bei den Bezirksmeisterschaften im freien Stil in Furtwangen gingen lediglich 72 Teilnehmer in elf Klassen an den Start. Nach dem Gastgeber KSK Furtwangen kam der KSV Taisersdorf auf den zweiten Platz in der Mannschaftswertung, gefolgt vom KSV Wollmatingen.