Handball, 3. Liga Frauen: „Ich möchte mit der Mannschaft nächstes Jahr weiterhin mit Spaß Handball spielen und freue mich darauf“, erklärt Julia von Kampen. Die 20-Jährige hat ihren Vertrag beim SV Allensbach verlängert und wird dort in die fünfte Saison gehen.

„Julia ist trotz ihres noch jungen Alters bereits eine elementare Stütze und soll in der jungen Mannschaft vorweg gehen“, so ein zufriedener HSA-Vorstand Andreas Spiegel. Von Kampen kam in der Saison 2016/17 vom TuS Steißlingen nach Allensbach und hatte hier bereits bis zur B-Jugend gespielt. Die Linkshänderin, die jedoch auch mit Rechts agieren kann, soll neben der rechten Angriffsseite auch in der Abwehr den wichtigen Part in der Zentrale übernehmen.

Laura Strosack. | Bild: Fotodesignts

Ebenfalls weiterhin im gelb-blauen Trikot werden die Zuschauer in der Riesenberghalle Laura Strosack sehen. Die Rückraumspielerin rückte vor der aktuellen Saison aus der zweiten Mannschaft in das Drittligateam auf und kämpfte sich nach ihrem zweiten Kreuzbandriss zu alter Stärke zurück. Welches Potenzial in ihr steckt, hat die 21-Jährige zuletzt auch wieder im Heimspiel gegen den TV Möglingen gezeigt, als sie mit sieben Treffern die erfolgreichste Schützin ihrer Farben war.

„An Laura werden wir noch viel Freude haben“, erklärt Vorstand Andreas Spiegel. „Sie spielt unbeschwert auf und kann auch die einfachen Tore aus dem Rückraum erzielen.“ Auch Laura Strosack freut sich über die Vertragsverlängerung: „Ich erlebe hier beim SV Allensbach ein richtig gutes Teamfeeling. Es geht familiär zu und der Verein bietet mir die Basis zur Weiterentwicklung.“ Und augenzwinkernd fügt sie hinzu: „Vor allem möchte ich aber auch verletzungsfrei bleiben.“

Kimberly Gisa. | Bild: Fotodesignts

Bereits mit einem Vertrag für die kommende Saison ausgestattet sind Kimberly Gisa, Leonie Kuntz, Katharina Bok und Greta Rinkeviciute. Die beiden Junioren-Nationalspielerinnen Gisa und Kuntz sollen sich in der ersten Mannschaft in der 3. Liga weiterhin optimal entwickeln.

Leonie Kuntz. | Bild: Fotodesignts

„Kim als Kreisläuferin und Leo im Tor zeigen bereits regelmäßig sehr gute Leistungen und stehen sinnbildlich für die tolle Jugendarbeit beim SV Allensbach und die Entwicklungsstufen aus dieser heraus in den Aktivenbereich“, so Andreas Spiegel und ergänzt: „Für die nächste Saison werden sie noch mehr Erfahrung gesammelt haben, die sie dann auf dem Spielfeld optimal einbringen können.“

Katharina Bok. | Bild: Fotodesignts

Katharina Bok kam vor der Runde von der SG BBM Bietigheim an den Bodensee und hat sich nach ihrem Kreuzbandriss bereits nahtlos in die Mannschaft integriert. „Katha kommt immer besser in unser Spielsystem, sie hat eine tolle Übersicht und ist selbst torgefährlich“, lobt Spiegel die 20-Jährige.

Greta Rinkeviciute. | Bild: Fotodesignts

Selbiges gilt auch für die junge litauische Nationalspielerin Greta Rinkeviciute. „Bei ihr spielt neben dem handballerischen Umfeld natürlich auch die Gewöhnung an das neue Land und die Kultur eine wichtige Rolle“, erklärt Andreas Spiegel. Doch die 20-Jährige sei bereits gut angekommen, was sich auch auf dem Spielfeld immer mehr bemerkbar mache. Weitere Personalentscheidungen werden beim SV Allensbach in den kommenden Wochen getroffen.