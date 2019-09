Handball vor 14 Minuten

Die nächste harte Nuss nach zwei Niederlagen: So will die HSG Konstanz II beim Aufstiegsfavoriten TSG Söflingen bestehen

Die HSG Konstanz II ist in der Oberliga am Sonntag zu Gast in Ulm bei der TSG Söflingen, die ihre beiden Auftaktspiele gewonnen hat. Dennoch ist dem Konstanzer Trainer Matthias Stocker nicht Bange.