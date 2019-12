2. Bundesliga: SSC Karlsruhe – TSV Mimmenhausen 2:3. – Die Siegesserie des TSV Mimmenhausen ist auch vom Tabellenführer nicht gestoppt worden. In einer spannenden, sehr umkämpften Partie setzte er sich mit 25:22, 19:25, 25:27, 25:18 und 15:13 beim SSC Karlsruhe durch. „Verdient, aber auch mit dem Glück des Tüchtigen“, beurteilt Spielertrainer Christian Pampel das Resultat.

„Meinen Spielern habe ich vor dem Tiebreak gesagt“, erzählt Pampel, „dass das 2:2 eigentlich ein gerechtes Resultat sei.“ Aber eben keines im Volleyball. Und so setzten die Blau-Gelben im finalen Durchgang gegen ein bis zum Schluss „gutes Karlsruhe tolle Aktionen“ (Pampel).

Viel Kampf auf beiden Seiten

So wie auch schon in den Sätzen zuvor. Dass am Ende Mimmenhausen und nicht die Gastgeber triumphierten, führt Pampel auch darauf zurück, dass seine Spieler jene Bälle erkämpft hatten, die mit dem nötigen Quäntchen Glück „eine Partie mit viel Kampf auf beiden Seiten“ entschieden.

Das badische Zweitligaduell hätte durchaus schon nach vier Sätzen zu Ende sein können. Denn nur im zweiten Durchgang machten die Mimmenhauser Volleyballer reihum „jeder einen doofen Fehler, dazu standen einmal sechs Akteure auf dem Feld – und schon war der Satz weg“ (Pampel).

Aber den TSV in der Saison 2019/20 zeichnet etwas aus, das entscheidend zum unglaublichen Höhenflug beiträgt, in einer im Vergleich zur vergangenen Saison etwas schwächer gewordenen Liga. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, sagt Pampel, „schaffen es, aus solchen Situationen heraus zu kommen. Wir haben Karlsruhe das Punkten wieder echt schwer gemacht.“

Dass der vierte Satz dennoch verloren ging, lag nicht an Mimmenhausen alleine. Die Schiedsrichter spielten beim 25:27 streckenweise ebenfalls mit. Und so mussten Pampel & Co. eben den langen Weg (zwei Stunden und 18 Minuten) bis zum Siegertanz vor der Mimmenhauser „Black Wall“ in der Sporthalle des Otto-Hahn-Gymnasiums baggern und pritschen.

Kurze Weihnachtspause endet bereits am 4. Januar

Den beschritten sie selbstbewusst nach sieben 3:0-Erfolgen in neun Spielen, knöpften dem Spitzenreiter die zwei Punkte ab. Jonas Hoffmann, MVP auf TSV-Seite, gelang der spielentscheidende Angriff zum 15:13. „Die zwei Punkte brauchen wir nicht mehr gegen den Abstieg“, lautete der trockene Kommentar von Christian Pampel. „Mit 26 Punkten aus zwölf Partien habe ich nicht gerechnet, natürlich sind wir mehr als zufrieden.“

Jetzt aber ist erst einmal Schluss mit Volleyball. Die Weihnachtspause steht an, eine sehr kurze. Schon am 4. Januar geht es weiter. Die Partie gegen Grafing im Salemer Bildungszentrum ist die letzte der Hinrunde.

TSV Mimmenhausen: Ott, Cipollone, Birkenberg, Streibl, Pampel, Hoffmann (Schlag), L. Diwersy.