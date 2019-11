von Andreas Joas

A-Jugend-Bundesliga: Frisch Auf Göppingen – HSG Konstanz (Sonntag, 18 Uhr, EWS-Arena). – Die ersten vier Plätze sind bei realistischer Betrachtung in nur noch zwei Spielen in der Vorrunde und drei Punkten Rückstand nicht mehr zu erreichen. Dennoch will sich die A-Jugend der HSG Konstanz für die Pokalrunde wappnen, in der die Fünft- bis Zehntplatzierten der vier Staffeln aufeinandertreffen.

In Göppingen, beim Erstliga-Nachwuchs von Frisch Auf, sind die Konstanzer klarer Außenseiter. Die Mannschaft von Trainer Gerd Römer hat die letzte Saison als Vizemeister der Bundesliga abgeschlossen und unterlag dem späteren Deutschen Meister aus Flensburg im Viertelfinale.

Gastgeber stehen unter Druck

Die Württemberger müssen gegen Konstanz unbedingt gewinnen und stehen unter Druck. Nur ein Erfolg gegen die HSG könnte ein Endspiel um den Einzug in die Meisterrunde eine Woche später in Pforzheim ermöglichen.

„Die Hauptrunde ist durch“, sagt HSG-Trainer Christian Korb und kündigt an: „Wir werden Ungewohntes testen.“ Alles ist nun schon auf die Pokalrunde ausgerichtet, die ebenfalls reizvolle Ziele, wie die mögliche direkte Bundesliga-Qualifikation sowie ein Finale um den DHB-Pokal in Hamburg bietet. Korb: „Vorne wollen wir uns cooler, abgeklärter präsentieren. Hinten mutiger und cleverer.“

Bis dahin hoffen die Verantwortlichen auf eine Rückkehr des einen oder anderen verletzten Spielers. Zuletzt fehlten wichtige Säulen wie Top-Torschütze Florian Wangler. In Göppingen wird es laut Trainer Thomas Zilm daher auf die Tagesform ankommen. „Wie laufen wir, wie kommt der Torhüter an die Bälle, wie wir dadurch in den Gegenstoß“, sind die elementaren Fragen.

Ab Dezember geht es dann wieder bei null in der Pokalrunde los, dann sollen ihre Schützlinge voll da sein. Wieder gesund und erfolgreich zurück auf der Platte. Und eingespielt.