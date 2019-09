von Andreas Joas

2. Handball-Bundesliga: TuSEM Essen – HSG Konstanz (Freitag, 19.30 Uhr, Sporthalle am Hallo). – Ein befreiendes, lösendes Gefühl hat bei der HSG Konstanz nach dem 29:28-Sieg gegen Lübeck Einzug gehalten. Mit der Gewissheit, auch enge Spiele für sich entscheiden und Ruhe bewahren zu können, steht nun die nächste schwere Herausforderung bevor. Beim Tabellenzweiten TuSEM Essen möchten die Konstanzer bereits am Freitag mit weiterhin viel Erfolgshunger an die bisher guten Leistungen anknüpfen.

Eine besondere Partie

Dieses Spiel ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes für die Konstanzer. Schon am Donnerstagmorgen ist der Mannschaftsbus Richtung Ruhrgebiet aufgebrochen, damit die HSG am Abend unweit von Essen das Abschlusstraining abhalten und danach ein Hotel beziehen konnte. In der knapp 600 Kilometer entfernten Stadt muss sie sich am Freitag beim ungeschlagenen Tabellenzweiten behaupten. Keine leichte Aufgabe, denn Essen hat sich mit einer jungen, sehr talentierten Mannschaft zu einem der Aufstiegsfavoriten gemausert und ist neben Spitzenreiter Hamm das wohl beste Team der Liga.

In die Runde startete der TuSEM mit einem Unentschieden, drei Siegen und zuletzt einem Remis mit dem Ausgleichstreffer kurz vor Schluss in Dresden. Ganze 16 Tore gingen dabei auf das Konto des 22-jährigen Linksaußen Noah Beyer. An dieser Personalie lässt sich gut die Qualität des Teams aufzeigen. Zuvor war Beyer nur zweite Wahl, er sprang für den verletzten Ex-Berliner Tom Skroblin ein, der mit 32 Treffern Toptorschütze der Mannschaft ist.

„Kandidaten für den Aufstieg“

Daniel Eblen ist nach dem Videostudium begeistert vom Auftreten des jeweils dreimaligen Europapokalsiegers, deutschen Meisters und Pokalsiegers. „Wenn sie das konstant spielen“, sagt der HSG-Coach, „sind sie auf jeden Fall ein Kandidat für den Aufstieg. Früher oder später werden sie an das Tor zur ersten Liga anklopfen.“ Das wurde von der Vereinsführung auch ganz offiziell als Ziel ausgegeben: Man sei bereit und müsse nur daran glauben, dann könne dies auch gelingen, hieß es aus dem Management.

Bester Angriff der Liga

Die Mannschaft um den ebenfalls bei den Füchsen Berlin ausgebildeten Trainer Jaron Siewert schloss bereits die letzte Saison mit dem besten Angriff der Liga ab – aktuell stellt sie diesen mit im Schnitt 31,8 Treffern pro Partie schon wieder. Dank der guten Verbindungen zum in Essen geborenen Bob Hanning, Manager der Füchse Berlin, stehen mit Cyrill Akapo, dem Kubaner Rolando Urios Gonzalez und Frederik Genz drei weitere Ex-Berliner im Aufgebot des Traditionsclubs. Besonders freut man sich auf Konstanzer Seite jedoch auf das Wiedersehen mit Rechtsaußen Felix Klingler.

Eblen: „Essen hat ein extrem stabiles Angriffsspiel. Da ist jeder aus dem Rückraum gefährlich und kann Tore aus dem Nichts machen.“ Der polnische Nationalspieler Dennis Szczesny ragt dennoch heraus. Was den Konstanzern Mut machen dürfte: Die HSG hatte Essen beim Vorbereitungsturnier in Backnang größte Mühe bereitet und unterlag nur knapp 15:17. Nachdem zuletzt die beste Defensive der Liga mit Lübeck geknackt werden konnte, steht nun gegen den besten Angriff der Liga für Michael Haßferter, Simon Tölke und Co. Schwerstarbeit bevor.

HSG will sich auf sich selbst konzentrieren

Wie schon in den Wochen zuvor konnte Eblen von sehr guten und konzentrierten Trainingseindrücken berichten. „Das, was in Essen auf uns zukommen wird“, so der 45-Jährige, „wird nicht einfach zu verteidigen sein. Wir werden eine gute Defensive und starke Torhüter brauchen.“ So soll auch nicht von der zuvor so erfolgreich praktizierten Herangehensweise und Zielstellung abgerückt werden. Auf das eigene Spiel konzentrieren, den Gegner so lange wie möglich beschäftigen, dranbleiben und sich auf Augenhöhe bewegen.

Zupass kommt Daniel Eblen dabei der Aufwärtstrend im eigenen Angriffsspiel. „Jetzt können wir auswärts bei einem der besten Teams zeigen, wie weit wir sind“, sagt der Konstanzer Trainer.