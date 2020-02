Die Futsal-Meisterschaften der Juniorinnen und Junioren des Bezirks Bodensee wurden am Wochenende mit den acht Finalturnieren in Gottmadingen, Owingen, Pfullendorf und Singen abgeschlossen.

Bei den Juniorinnen gelang dem Hegauer FV ein Alleingang. Die B-, C- und D-Juniorinnen sicherten sich den Titel. Bei den Junioren war die Streuung etwas größer. Der SC Pfullendorf landete zweimal auf Platz eins (A- und B-Junioren), ebenso der FC Radolfzell (C- und E-Junioren), ein Spitzenplatz ging an den SC Konstanz-Wollmatingen (D-Junioren).

Am Wochenende folgen die Südbadischen Futsalmeisterschaften der A- bis C-Junioren und der B-Juniorinnen, im März wird der Baden-Württemberg-Meister der D-Juniorinnen und D-Junioren ausgespielt. (kha)

Ergebnisse

A-Junioren: Spiel um Platz 3: Hegauer FV – FC Überlingen 3:2; Endspiel: SC Pfullendorf – SC Konstanz-Wollmatingen 2:0.

Die A-Junioren des SC Pfullendorf (hinten, von links): Staffelleiter Thomas Restle, Vincent Bühler, Jan Ammann, Fabian Selke, Marko Wiesner, Jan Konrad, Trainer Giovanni Varlese; vorne (von links): Levin-Finn Schlude, Aaron Binder, Nino Trost, Marcel Kille. | Bild: KHA

B-Junioren: Spiel um Platz 3: SC Konstanz-Wollmatingen – FC Radolfzell II 4:2 n. Sechsmeterschießen; Endspiel: SC Pfullendorf IV – SC Pfullendorf II 0:3.

Die B2-Junioren des SC Pfullendorf (hinten, von links): Janik Moser, Philipp Moser Trainer, David Fritz, Corrner Mitchell, David Amann, vorne (von links): Niklas Gasser, Jens Amann. | Bild: KHA

C-Junioren: Spiel um Platz 3: FC Radolfzell II – FC Radolfzell III 5:0; Endspiel: FC Radolfzell – SC Pfullendorf 3:2.

Die C-Junioren des FC Radolfzell (hinten, von links): Bezirksjugendwart Hans-Peter Restle, Trainer Reinhard Graf, Maik Widinger, Paul Wurst, Benedikt Jensch, Cristiano Barbosa, Lennox Harms, Co-Trainer Andreas Meier; vorne (von links): Mattes Ghiek, Berhay Yilmas, Simon Tisch-Rottensteiner, Tim Joham. | Bild: KHA

D-Junioren: Spiel um Platz 3: FC Radolfzell IV – SC Konstanz-Wollmatingen 2:3; Endspiel: SC Konstanz-Wollmatingen II – FC Radolfzell 2:1.

Die D2-Junioren des SC Konstanz-Wollmatingen (hinten, von links): Bezirksjugendwart Hans-Peter Restle, Trainer Martin Karrer, Gianluca Vicino, Leif Sdulte, Philip De Salles Leopold, Erik Karrer, Nobil Abdulhader, Betreuer Thomas Schlecht; vorne (von links): Jonas Frühwald, Ben Bergmann, Naddox Schlecht, Hannza Okbi, Erdem Kohal, Max Diaz Cerinbauer. | Bild: KHA

E-Junioren: Spiel um Platz 3: SC Pfullendorf – SG Dettingen-Dingelsdorf 0:1; Endspiel: FC Rot-Weiß Salem – FC Radolfzell 0:1.

Die E-Junioren des FC Radolfzell (hinten, von links): Bezirksjugendwart Hans-Peter Restle, Trainer Patric Schmidt, Jannik Brosig, David Mendes, Adrian Belizer, Nick Toth, Simon Morales, Jannik Malek, Co-Trainer Robert Malek; vorne (von links): Elion Kelmendi, Luis Läufle, Nico Steinemann, Luca Mosbrucker, Daniel Lasku. | Bild: KHA

B-Juniorinnen: Spiel um Platz 3: SG Deggenhausertal II – SC Konstanz-Wollmatingen 1:0; Endspiel: Hegauer FV II – Hegauer FV 2:1.

Die B2-Juniorinnen des Hegauer FV (hinten, von links): Verbandsfrauenbeauftragte Ute Wilkesmann, Torwarttrainer Christian Nagel, Trainerin Isabel Wickenhauser, Laura Kucharz, Jessica Dietrich, Jule Bach, Cecile Burkhardt, Sury Palotta, Muna Irshaid, Paula Krix, Stella van Beek, Janis Wadehn, Gina Röhm, Trainer Daniel Jedlicka, Trainer Tobias Hassel; vorne (von links): Celia Wölki, Saskia Reichmann, Ricarda Geiger, Nadina Zoller, Celestine Rösel, Anna Heß, Pia Witte, Viola Bischoff. | Bild: KHA

C-Juniorinnen: Spiel um Platz 3: BSV Nordstern Radolfzell – SG Höri 1:2; Endspiel: Hegauer FV – SC Konstanz-Wollmatingen 5:0.

Die C-Juniorinnen des Hegauer FV (hinten, von links): Torwarttrainer Christian Nagel, Trainerin Isabel Wickenhauser, Sarah Schuricht, Jessica Rebstock, Helena Heer, Maali Irshaid, Leonie Reiser, Trainer Daniel Jedlicka, Pauline Hänsel, Syria Irshaid, Sahra Karakurt, Bezirksfrauenbeauftragte Melanie Hahn; vorne (von links): Joana Glessner, Sophia Jedlicka, Leonie Schubach, Marla Bönsch, Noa Peretz. | Bild: KHA

D-Juniorinnen: Spiel um Platz 3: SC Konstanz-Wollmatingen – FC RW Salem 2:3 n. Sechsmeterschießen; Endspiel: Hegauer FV – SG Höri 4:1.