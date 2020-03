Auch die Fußballer des FC Radolfzell packen mit an. „Wir wollen Gutes tun und Menschen unterstützen, die auf Hilfe angewiesen sind“, schreibt der Verbandsligist auf seiner Website. Die erste Mannschaft der Mettnauer wolle ihren Teil zum Kampf gegen das Virus beitragen und allen Menschen, die besonders betroffen sind, ihre Hilfe anbieten, heißt es weiter.

„Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir uns mit Mundschutz und Handschuhen rüsten und Ihnen den Wocheneinkauf, den Gang zur Post oder sonstige kleine Dienste abnehmen, damit Sie sich nicht der Gefahr einer Ansteckung aussetzen müssen“, schreiben die Fußballer, „wir werden den Sicherheitsabstand von zwei Metern einhalten, damit auch wir Sie nicht anstecken.“

Der Lieferservice wird täglich an folgenden Orten angeboten: Montag, 10-15 Uhr in Radolfzell und 15-18 Uhr in Salem; Dienstag, 10-15 Uhr in Radolfzell, Mittwoch, 10-15 Uhr in Radolfzell und 10-18 Uhr in Salem, Donnerstag, 10-15 Uhr in Konstanz und 10-15 Uhr in Stockach, Freitag, 10-15 Uhr in Radolfzell/Singen sowie Samstag, 10-15 Uhr in Radolfzell und 10-15 Uhr in Allensbach.

„Mit dieser Aktion wollen wir Ihnen helfen, das Virus gesund zu überstehen und gleichzeitig unseren Verein unterstützen, damit auch nächste Saison Fußball auf der Mettnau gespielt werden kann“, schreiben die Rdolfzeller, „darum werden wir eine Spendenkasse mit in den Lieferservice integrieren.“

Hier kann man sich anmelden

Wer Interesse hat, kann sich über die Homepage anmelden oder täglich von 14 bis 17 Uhr unter folgender Telefonnummer: 015168824597.