Handball, 3. Liga Frauen: SV Allensbach – ASV Dachau 35:24 (17:9). – Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allenbach haben die richtige Reaktion auf die Niederlage beim Tabellenführer Regensburg gezeigt. Gegen den Tabellenneunten ASV Dachau zeigte das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz eine über weite Strecken souveräne Leistung und gewann am Ende deutlich mit elf Toren Differenz.

Vor allem Tabea Maier und Nadja Greinert

Bis zum 2:2 hielten die Gäste noch mit, dann setzten sich die Allensbacherinnen auf drei Tore ab. Vor allem Tabea Maier und Nadja Greinert zeigten sich in der Anfangsviertelstunde treffsicher. Mit zehn beziehungsweise sieben Toren waren sie am Ende auch die erfolgreichsten Torschützinnen ihrer Mannschaft. Dachau versuchte viel im Angriff, die neu formierte SVA-Defensive ohne die verletzte Sarah Rothmund stand allerdings gut und aus dieser heraus zogen die Gelb-Blauen immer wieder ihre Angriffe auf.

Allensbach führt mittlerweile 12:6

Nach 16 Minuten dann die erste Auszeit des engagierten ASV-Trainers Thomas Lukauer beim Stand von 5:8. Und gleich sechs Minten später legte er noch einmal die Grüne Karte, denn der SVA hatte mittlerweile auf 12:6 gestellt. Bis zur Pause spielten es die Allensbacherinnen weiter souverän und konnten ihre Führung auf acht Tore ausbauen.

Leonie Kuntz sieht die Rote Karte

Die zweite Halbzeit begann wieder etwas ausgeglichener. Dann erhielt Torhüterin Leonie Kuntz beim Stand von 22:13 in der 38. Minute eine Rote Karte. Sie kam einen Schritt zu spät, als sie einen Tempogegenstoß-Pass der Gegnerinnen abfangen wollte. Dachau reagierte und spielte fortan eine offensive Manndeckung, um die Allensbacherinnen unter Druck zu setzen.

Doppelpack von Julia von Kampen und Jennifer Grathwohl

Die Gastgeberinnen brauchten etwas, um sich auf die neue Spielsituation einzustellen. Dann spielten sie sich zwar ihre Chancen heraus, vergaben diese aber zu oft. Auch das Umschaltspiel in die eigene Defensive ließ zu wünschen übrig, was das Trainerteam der Gastgeberinnen zur zweiten Auszeit veranlasste. Direkt darauf folgte ein Doppelpack von Julia von Kampen und Jennifer Grathwohl zum Stand von 28:18. Dachau setzte dann nochmal alles auf eine Karte und agierte mit der siebten Feldspielerin. In den letzten zehn Minuten machte sich dann aber einmal mehr der breite Kader des SV Allensbach bemerkbar. Neuzugang Dovile Ilciukaite erzielte alle ihre drei Treffer in dieser Phase. Am Ende stand ein verdienter Heimsieg zu Buche.

Allensbach kommenden Samstag erneut zu Hause

Am kommenden Samstag spielen die Allensbacherinnen um 19.30 Uhr erneut zu Hause gegen den starken Aufsteiger aus Wolfschlugen. Trotz der Niederlage gegen Regensburg steht der TSV weiter auf dem dritten Tabellenplatz. Die Allensbacherinnen kletterten durch den Sieg und die gleichzeitige Niederlage von Haunstetten gegen Pforzheim auf Rang fünf. (asp)

SV Allensbach: Kuntz, Leenen (beide Tor); Grathwohl (3), Person, Willauer (2), Greinert (7), Maier (10/4), Bok, Gisa (2), von Kampen (4), Epple, Rinkeviciute (3), Allgaier (1), Strosack, Ilciukaite (3). – Z: 200.