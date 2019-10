Her Stricker, Herr Willibald, hat das anstehende Spiel für Sie eine besondere Bedeutung?

Alexander Stricker: Wenn man sieht, von wo die anderen Teams der Verbandsliga kommen, dann hat dieses Match schon Derby-Charakter. Aber es ist nicht vergleichbar mit den Nachbarschaftsduellen gegen den FC Singen 04 oder den 1. FC Rielasingen-Arlen. Unabhängig davon ist es in unserer Lage ein sehr wichtiges Spiel.

Sebastian Willibald: Ja, ich denke schon, dass das Spiel etwas Besonderes ist, auch wenn es auch nur eines von 15 Vorrundenspielen ist. Aber da ist die Nähe – und man kennt viele Spieler des Gegners auch persönlich.

Herr Stricker, wie oft haben Sie schon gegen den SC Pfullendorf gespielt?

Alexander Stricker: Oh, sehr oft! Ich schätze so 15 bis 20 Mal inklusive Pokal.

Und wie viele Tore haben Sie dabei erzielt?

Alexander Stricker: Das kann ich gar nicht sagen. Aber im Vorjahr lief es recht gut. Da haben wir erst Pfullendorf aus dem Pokal geschossen und in der Liga habe ich in beiden Spielen jeweils ein Tor gemacht. Im einen Spiel hat Sebastian einen Elfer von mir gehalten, aber ich habe dann doch noch getroffen – so war die Bilanz zwischen uns ausgeglichen.

Herr Willibald, wie war das aus Ihrer Sicht?

Sebastian Willibald: An den gehaltenen Elfer kann ich mich noch erinnern, zumal ich in dieser Saison eine gute Elfer-Quote hatte. Wir führten zu dem Zeitpunkt noch mit 1:0. Wer dann letztlich noch den Ausgleich erzielt hatte, war mir so nicht mehr bewusst.

Ist es für Sie eine besondere Motivation, sich auf den Stürmer Stricker zu fixieren und sich vorzunehmen, „der schießt heute kein Tor!“?

Sebastian Willibald: Ich versuche immer, unabhängig vom Gegner, wenig Gegentore zu bekommen. Mich ärgert jedes Gegentor, egal, wer das schießt.

Herr Willibald, wie oft haben Sie schon gegen den FC Radolfzell gespielt?

Sebastian Willibald: Das kann ich gar nicht genau sagen. In der Jugend schon sehr oft und in der letzten Runde drei Mal. Die Bilanz war in der vergangenen Runde aber mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden nicht gut.

Haben Sie eher gute oder schlechte Erinnerungen an den Rivalen aus dem Bezirk?

Sebastian Willibald: Der FC Radolfzell ist ein eher angenehmer Gegner. Natürlich ist da eine Rivalität, aber die ist rein sportlich und geht nicht ins Unfaire. In solchen Spielen muss es auch heiß zugehen, denn das Zuschauerinteresse ist größer als in anderen Spielen. Und das macht uns Spielern auch mehr Spaß.

Herr Stricker, was erwarten Sie vom Match?

Pfullendorf ist für uns relativ unbekannt, da viele neue Spieler gekommen sind. Vorne sind sie mit der Rückkehr von Ex-Profi Faruk Gül sicher stark, das kann man auch an den letzten Ergebnissen ablesen. Der SCP setzt wie wir viel auf die eigene Jugend. Und es ist ja auch klar, dass hier keiner verlieren will.

Herr Stricker, wie sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden?

Wir haben uns sicherlich mehr erhofft. Aber wir hatten bisher Pech mit Verletzungen und der Abgang des Abwehrchefs unmittelbar vor der Runde zum FC 08 Villingen hat uns auch getroffen. Insgesamt haben wir oft gut gespielt, aber nur einen oder gar keinen Punkt geholt. Wir könnten und sollten ein paar Punkte mehr haben. Aber das holen wir jetzt am Samstag nach.

Der SCP feierte am Samstag seinen 100. Geburtstag. Wie stehen die Chancen, dass der SCP in der Geburtstagssaison in die Oberliga zurückkehrt, sich selbst also ein Geburtstagsgeschenk macht?

Sebastian Willibald: Oje, das wird schwer! Wir sind in der vergangenen Saison erst in die Verbandsliga zurückgekehrt und wollen uns nun verbessern. Wir wollen so lange, wie es geht, vorne mitspielen und dann schauen, was möglich ist. Aber man hat im bisherigen Saisonverlauf schon gesehen, wozu wir in der Lage sind. Ich sehe uns schon unter den ersten Vier der Liga.

So treffsicher ist Alexander Stricker

Video: Salzmann, Dirk

Zur Person

Alexander Stricker (FC Radolfzell) und Sebastian Willibald (SC Pfullendorf) kennen sich seit gemeinsamen Jugend-Zeiten in der Auswahl des Fußball-Bezirks Bodensee. „Man kennt und schätzt sich“, beschreibt Alexander Stricker das Verhältnis zu Sebastian Willibald. Der 32-jährige Produktmanager, der auch schon für den FC Konstanz, den FC Wollmatingen und den 1. FC Rielasingen-Arlen im Sturm spielte, zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Torschützen der Region und war sowohl in der Landes- als auch in der Verbandsliga schon erfolgreichster Torjäger. Vielfach schon kreuzten sich im Pfullendorfer Strafraum Strickers Wege mit dem SCP-Keeper Sebastian Willibald. Der gebürtige Überlinger Willibald wechselte in der Jugend vom FC Uhldingen zum SC Pfullendorf, wo er dann auch in den Regionalligakader kam und 63 Regionalligaspiele absolvierte, ehe der 31-jährige Elektroingenieur zwischenzeitlich für drei Jahre beim TSV Berg spielte. Am Samstag um 14.30 Uhr, treffen im Radolfzeller Mettnaustadion beide Spieler, die in ihren Clubs auch beide die Kapitänsbinde tragen, wieder aufeinander. (jr)

Rund um das Derby auf der Mettnau