3. Liga: TV Rottenburg II – USC Konstanz 3:0. – Mit dem Ziel, den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle aufrecht zu erhalten, wollte der USC Konstanz in Rottenburg wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren. Allerdings fuhr das Team nach dem 0:3 (16:25, 22:25, 20:25) mit leeren Händen nach Hause.

Das Spiel begann hektisch, und beide Mannschaften profitierten von den Fehlern des Gegners, die besonders im Aufschlagspiel deutlich wurden. Rottenburg gelang es, das Spiel stabiler zu gestalten als die Gäste vom Bodensee, sodass sie von 7:7 auf 16:8 davoneilten.

„Wir haben es nicht geschafft, die Rottenburger Angriffe mit unserem Block zu entschärfen“, sagte USC-Trainer Timo Meßmer. „Das zog sich aus unserer Sicht leider durch das ganze Spiel, sodass wir hier keinen Zugriff bekommen haben.“ Der erste Satz ging somit verdient mit 25:16 an die Hausherren.

Im zweiten Durchgang gelang es den Konstanzern von Beginn an, die Annahme und Abwehr zu stabilisieren, was dazu führte, dass einige spektakuläre Ballwechsel gewonnen wurden. „Was wir besonders ab dem zweiten Satz in der Annahme geleistet haben, war wirklich gut. Jedoch ist es uns einfach nicht gelungen, daraus Druck auf die Gegner zu entwickeln“, sagte Co-Trainer Marcus Hornikel.

Das Rottenburger Angriffsspiel hingegen wurde immer konstanter und effektiver, sodass die Hausherren mit mehreren Punkteserien davonzogen und den Satz mit 25:22 für sich entschieden.

Im dritten Satz erwischten die Volleyballer vom Bodensee, die bis zum 18:19 stets führten, einen Start nach Maß. Wieder streuten sich dann aber Ungenauigkeiten im Spielaufbau und im Angriff ein, was dazu führte, dass dem USC Konstanz nur noch ein Punkt gelang. So entschied der TV Rottenburg II mit 25:20 auch den dritten Satz für sich.

Am Samstag kommt Stuttgart in die Schänzlehalle

„Das war leider ein schwaches Spiel von uns zu einem ärgerlichen Zeitpunkt. Wir blicken aber nach vorne und wissen, dass die Saison noch lange ist und wir unsere Chancen bekommen werden“, so Trainer Meßmer. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Samstag, wenn der TSV G.A. Stuttgart in der Schänzlehalle zu Gast ist. (pr)

USC: Rodler, Kempe, Kordic, Büchner, Scheller, Martin, Hornikel, E. Hammer, L. Hammer, Mundt, Röhl, Kaltenmark