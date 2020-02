Fußball: Vor dem neuntägigen Trainingslager in Antalya war der Türkische SV Singen zu Gast bei den Profis des FC Schaffhausen. Beim Testspiel im Lipo-Park hielt der Bezirksligist in der ersten Hälfte gut mit und ging gegen den Schweizer Challenge-League-Club durch Anoir Ben Chaieb sogar in Führung (25.).

Video: privat

Zehn Minuten später nutzten die Gastgeber einen Abwehrfehler zum Ausgleich aus. Im Gegenzug hatte TSV-Neuzugang Marcel Simsek das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte aber am Pfosten.

Nach dem 1:2-Rückstand zur Pause wechselte TSV-Trainer Slobodan Maglov komplett durch, um allen Spielern Einsatzzeit zu geben. Am Ende siegte der FC Schaffhausen verdient mit 5:1.

Video: privat

„Es war ein toller Abend für uns“, sagte Sigi Özcan, Teammanager des Türkischen SV, dessen Nachwuchsspieler vor der Partie mit den Schweizer Profis hatten einlaufen dürfen.