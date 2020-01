von unserer Sportredaktion

Handball, Südbadenliga: TuS Steißlingen – HSG Freiburg (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Nur eine Woche nach dem Hinspiel bei der HSG Freiburg folgt für den TuS Steißlingen das direkte Rückspiel in der heimischen Mindlestalhalle. Allerdings können sich die Hegauer nicht auf dem deutlichen 40:22-Auswärtssieg ausruhen, sondern müssen auch diese Partie gewinnen, um die Tabellenführung der Südbadenliga zu verteidigen. Der direkte Verfolger HGW Hofweier ist erneut spielfrei, und der TuS würde den Mitkonkurrenten gerne mit einem neuerlichen Sieg weiter unter Druck setzen.

TuS-Trainer Stich warnt

Allerdings befürchtet der Steißlinger Trainer Jonathan Stich, dass seine Spieler sich vom viel zu deutlich ausgefallenen Erfolg in Freiburg blenden lassen: „Gerade in der Anfangsphase beider Halbzeiten haben wir viele Schwächen gezeigt. Hätten unsere Torhüter da nicht jeweils so ausgezeichnet gehalten, wäre die HSG nach 35 Minuten deutlich näher dran gewesen und das Spiel hätte ganz anders verlaufen können.“

Viele Ausfälle beim TuS

Die nicht einfache psychologische Aufgabe, den Gegner nach einem solchen Sieg nicht zu unterschätzen, wird durch einige Ausfälle zusätzlich erschwert. Neben den Langzeitverletzten Stefan Maier und Florian Wöhrle, für die die Saison frühzeitig beendet ist, fehlten unter der Woche vier weitere Spieler verletzt oder krank. Sicher ausfallen wird wohl Leon Sieck; der Einsatz von Marvin Storz und William Gaus ist fraglich. Hier zahlt sich jedoch die Breite des Steißlinger Kaders aus, denn auch das verbleibende Team weist noch eine beeindruckende Qualität auf. „Für einzelne Spieler wird die Belastung damit etwas höher als gewöhnlich. Aufgrund des guten Fitnesszustands sollte das allerdings kein großes Problem darstellen“, zeigt sich Stich zuversichtlich.

Südbadenliga in zwei Hälften geteilt

Zum Auftakt der Rückrunde ist die Tabelle der Südbadenliga in zwei Hälften geteilt. Bis einschließlich Platz sieben, den aktuell die SG Muggensturm/Kuppenheim belegt, weisen alle Teams ein deutlich positives Punktekonto auf. Der TV Herbolzheim führt die zweite Tabellenhälfte an, hat mit 9:17 Zählern jedoch nur zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten TuS Oberhausen. Die halbe Liga befindet sich damit im Abstiegskampf. Die Begegnung mit den Breisgauern bildet für den TuS Steißlingen den Auftakt in eine Serie aus drei Spielen gegen solche Mannschaften.

Undankbare Partie für Steißlingen

Da diese Teams gegen den ungeschlagenen Tabellenführer nichts zu verlieren haben, sind die kommenden Partien sehr undankbar für die Steißlinger. „Jeder geht davon aus, dass wir diese Spiele gewinnen – auch unser Umfeld und die Spieler selbst. Nach Siegen mit zuletzt zwölf, 14 und 18 Toren Unterschied müssen wir sehr stark aufpassen, nicht überheblich zu werden. Unsere Gegner warten nur darauf, solche mentalen Schwächen auszunutzen und unverhofft gegen uns zu punkten“, warnt Stich davor, die nächsten Spiele auf die leichte Schulter zu nehmen.