Handball-Südbadenliga: TuS Steißlingen – TuS Oberhausen (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Der Tabellenführer trifft auf das abstiegsbedrohte Oberhausen, gegen das die Hegauer noch eine Rechnung aus der Hinrunde zu begleichen haben.

Klare Sache auf dem Papier

Mit dem TuS Oberhausen wartet das Schlusslicht auf Steißlingen. Angesichts von 26 Punkten Differenz zwischen den beiden Teams könnte man von einer klaren Angelegenheit für den Ligaprimus ausgehen – wäre da nicht das Hinspiel. Ausgerechnet gegen eben diesen TuS gaben die Männer aus dem Mindlestal den bisher einzigen Punkt in dieser Saison ab. Fabian Maier hatte in allerletzter Sekunde das 26:26 klargemacht. Heute spricht TuS-Trainer Jonathan Stich, mit viel Abstand und 13 Siegen in Folge von einer „heilenden Erfahrung“ und einem „Schuss vor den Bug zur richtigen Zeit“. Niemand nahm den Punktverlust auf die leichte Schulter. Viel zu sehr erinnerte der kraft- und saftlose Auftritt an frühere Punkterunden, in denen die Hegauer immer wieder gegen abstiegsgefährdete Teams Meisterschaftschancen verspielten.

Niemand wird unterschätzt

Umso glücklicher sind die Verantwortlichen mit der Entwicklung, die das Team danach durchlaufen hat. „Der Fokus scheint seither deutlich geschärft. Die Spieler haben gelernt, dass sie auch in der Südbadenliga keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen können“, ist Stich zufrieden. Neben der besseren Einstellung gab es auch sportlich deutliche Schritte nach vorn. Lenny Sieck und Maurice Wildöer sind seit Wochen in Topform und die hinzugewonnene Variabilität durch Neuzugang Daniel Hipp tut dem Angriffsspiel sichtlich gut. „Ich bin vor allem froh, dass ich Marvin Storz mehr Ruhepausen gönnen kann“, freut sich Stich. Anders sieht es auf Linksaußen aus. Der gebrochene Finger von Timo Ströhle ist noch nicht ausgeheilt und nun hat sich William Gaus ein Innenband im Knie verletzt.

Voraussichtlich nur ein Absteiger

Da es in der Südbadenliga voraussichtlich nur einen direkten Absteiger geben wird, besitzt Oberhausen alle Chancen auf den Klassenerhalt. Angesichts des Hinspiels wittert es die Chance auf unerwartet Zusatzpunkte in Steißlingen. Vor allem Rückraumspieler Flavio Zamolo dürfte sich auf das Spiel gegen den TuS freuen. In der Hinrunde gelangen ihm zwölf Tore. Seine Kreise gilt es einzuschränken. Gelingt dies den Blau-Weißen, so stehen die Zeichen für eine Revanche sehr gut. (js)