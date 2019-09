Südbadenliga: TuS Steißlingen – HC Elgersweier (Samstag, 20 Uhr, Sportpark Mindlestal). – Anders als für die Hegauer begann die Saison für Elgersweier bereits am vergangenen Wochenende. Souverän siegte das Team von Trainer Simon Hermann mit 32:28 gegen den hoch gehandelten TuS Helmlingen und zeigte damit, dass mit dem Vorjahresfünften wieder zu rechnen ist.

Elgersweier verfügt über einen sehr ausgeglichenen und erfahrenen Kader, bei dem die Last des Torewerfens auf viele Schultern verteilt wird. „Der HC ist nur schwer ausrechenbar und daher kein angenehmer Auftaktgegner. Sie werden ein guter Gradmesser dafür sein, ob wir bereits am ersten Spieltag unseren eigenen Leistungsanspruch erfüllen“, sagt TuS-Trainer Jonathan Stich.

Nach der starken Entwicklung der Mannschaft in den letzten beiden Jahren und der sehr positiven Resonanz des Umfelds auf die Baden-Württemberg-Oberliga will der TuS so schnell wie möglich dorthin zurück – am besten direkt. Hierfür muss das mittlerweile gereifte Team aber noch konstanter in den Leistungen werden und die eklatante Abschluss- und Siebenmeter-Schwäche der vergangenen Saison hinter sich lassen.

Dass es mit dem direkten Wiederaufstieg klappen kann, davon sind nicht nur die Steißlinger selbst, sondern auch viele Gegner überzeugt, weshalb der TuS in fast alle Partien als Favorit gehen wird. Eine ungewohnte Rolle für die Männer aus dem Mindlestal, sind sie doch aus der BWOL noch das exakte Gegenteil gewohnt. Daher lastet bereits beim ersten Heimspiel Druck auf dem Team, mit dem Kapitän Stefan Maier und seine Kollegen sehr schnell lernen müssen umzugehen.

Verletzungspech soll nicht zur Ausrede werden

Auch Trainer Stich sieht darin einen mitentscheidenden Faktor: „Wir müssen an dieser Situation wachsen. Das gilt nicht nur für unsere jungen Spieler, auch die meisten Jungs, die schon viele Jahre dabei sind, sind noch nie mit einer solchen Ausgangslage in die Saison gestartet.“ Umso wichtiger wird es sein, sich gleich seiner Stärken zu besinnen: der Defensive und dem schnellen Umschaltspiel.

Bereits in der Vorbereitung hatten die Steißlinger mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Auch zum ersten Spieltag wird der TuS wohl nicht aus den Vollen schöpfen können. Doch hier will Trainer Jonathan Stich keine Ausreden gelten lassen. „Egal in welcher Aufstellung, zuhause wollen wir immer gewinnen. Das sind wir unseren treuen Zuschauern schuldig“, sagt er. (ms)