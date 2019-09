Südbadenliga: TuS Steißlingen – Hedos Elgersweier 31:25 (12:13). – In einer lange Zeit offenen Partie hat sich der TuS Steißlingen am Ende verdient mit 31:25 (12:13) gegen den HC Hedos Elgersweier durchgesetzt. Die Steißlinger zeigten über weite Strecken noch Schwächen in der Abstimmung und haben die nächsten Wochen noch einiges an Arbeit vor sich.

Unter der Woche hatte TuS-Trainer Jonathan Stich die Devise „gewinnen, egal wie“ ausgegeben. Und tatsächlich gewannen die Hegauer im Spiel gegen den HC Hedos Elgersweier keinen Schönheitspreis. Fahrig im Abschluss, zu wenig aggressiv in der Abwehr und zu statisch im Angriff zeigte sich der TuS in den ersten Minuten der neuen Saison. Die Folge: ein 6:9 (17.).

Erst durch die Hereinnahme von Claudio Gattinger und Steffen Maier schien ein Ruck durch die Mannschaft zu gehen, und der TuS spielte fortan bissiger. Dass die Hegauer, nach einer 10:9-Führung, mit einem 12:13-Rückstand in die Pause gingen, lag an mehreren technischen Fehlern, die Elgersweier eiskalt bestrafte. „In der ersten Halbzeit fehlte uns die letzte Entschlossenheit und geistige Frische“, so Stich.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigten die Männer aus dem Mindlestal dann, was sie ausmacht. Abwehr und Torhüter liefen zu Höchstform auf und ermöglichten einfache Tore per Tempogegenstoß.

Schlussoffensive mit neun Toren in elf Minuten

Schnell stand es 20:17 (38.), was einige Spieler wohl als Vorentscheidung deuteten. Anders lässt sich die sich folgende zehnminütige Schwächeperiode zum 22:21 (49.) nicht erklären. Torhüter Leon Sieck war es zu verdanken, dass Elgersweier nicht in Führung ging.

Danach zündete der TuS jedoch seine Schlussoffensive mit neun Treffern in elf Minuten, was zu einem Sechs-Tore-Sieg reichte. „Zum Ende hin zahlte es sich aus, dass wir mehr Wechselmöglichkeiten besaßen. Dass wir ohne einen Spitzentag gegen einen guten Gegner gewinnen konnten, werte ich als gutes Zeichen“, resümierte Stich. (ms)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); Euchner (2), Gattinger (2), Gaus (3), Klotz, Fabian Maier (3), Stefan Maier, Steffen Maier (5), Lennart Sieck (4), Ströhle (5/3), Storz (2), Wangler (4), Wöhrle (1). – Z: 350.