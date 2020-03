Ringen: Der KSV Taisersdorf hat sich zum 50-jährigen Bestehen selbst beschenkt. Als Ausrichter der Südbadischen Meisterschaften in der Owinger Sporthalle holte er sich drei Freistil-Meistertitel bei den Männern und den Sieg in der Gesamtwertung. Die Linzgauer lagen mit 18 Punkten vor dem VfK Radolfzell (13), RKG Freiburg 2000 (11), KSV Hofstetten (9), KSV Appenweier und ASV Urloffen (je 8).

Käppeler-Brüder trumpfen auf

Die Titelkämpfe hätten zur „Gebrüder-Käppeler-Show“ werden können. Doch während die Lokalmatadoren Marcel und Stefan Käppeler in den Gewichtsklassen 74 kg und 79 kg souverän zum Titel marschierten, musste Patrick Käppeler seinem Trainingsrückstand und Gewichtmachen für die 70-kg-Klasse Tribut zollen und verpasste mit Rang vier das Podest. Mit vier technischen Überlegenheitssiegen schnappte sich Joshua Knosp (ASV Urloffen) den Turniersieg in dieser Gewichtsklasse. Das einzige echte Finale gab es in der 65-kg-Klasse, das Johannes Vögele (SV Gresgen) gegen Nick Gert (VfK Radolfzell) mühelos mit 10:0 für sich entschied. Bronze blieb Masi Salahi (RKG Freiburg 2000). Die RKG kehrte trotzdem mit einem Titel vom Linzgau in den Breisgau zurück. Für Mihail Lapp war der Weg zum Sieg in der 61-kg-Klasse frei, nachdem Valentin Lupu (VfK Radolfzell) beim Stand von 3:6 verletzungsbedingt aufgeben musste.

Entscheidung im letzten Gruppenkampf

In der Klasse bis 57 kg fiel die Entscheidung um Gold und Silber im letzten Gruppenkampf, sodass das Duell zwischen Leon Treffeisen (ASV Vörstetten) und Alexander Tonn (SV Eschbach 1967) Endkampfcharakter hatte. Nach zunächst ausgeglichener Begegnung machte Treffeisen ernst und legte den Ex-Allensbacher auf die Schultern. Ein 10:0-Sieg gegen Nikola-Nino Novivic (KSV Haslach) genügte Tobias Miller (ASV 1885 Freiburg), um Vizemeister bis 74 kg zu werden. Zwar gegen Stefan Käppeler ohne Chance (0:12), holte sich Artur Pinsak (VfK Radolfzell) durch zwei technische Überlegenheitssiege über Raphael Langenecker (ASV Urloffen) und Patrick Junker (ASV Altenheim) Silber bis 79 kg. Bronze fiel an Junker, der Langenecker schulterte.

Marco Martin Meister der 97-kg-Klasse

Die 86-kg-Klasse beherrschte Eduard Frick (KSV Rheinfelden), der mit zwei Schultersiegen zu Titelehren kam. Silber holte sich Claudius Allgaier (KSV Hofstetten) nach einem spannenden 4:3 Sieg gegen Uwe Weißhaar (KSV Taisersdorf). Um südbadischer Meister der 92-kg-Klasse zu werden, musste Thomas Gebhardt (KSV Appenweier) seinen einzigen Rivalen Christian Fehrenbach (KSV Vöhrenbach) zweimal besiegen. Dies gelang ihm jeweils mit 10:0 problemlos. Auch Marco Martin (KSV Taisersdorf) hatte zweimal gegen Sebastian Hug (ASV 1885 Freiburg) anzutreten, um sich zum Meister der 97-kg-Klasse zu küren. Ohne Gegner wurde Steffen Mack (KSV Gottmadingen) Meister im Schwergewicht bis 125 kg.

Ergebnisse

57 kg: 1. Leon Treffeisen (ASV Vörstetten).

61 kg: 1. Mihail Lapp (RKG Freiburg 2000), 3. Valentin Lupu (VfK Radolfzell), 5. Guiliano Muszynski (KSV Gottmadingen), 6. Ramzi Aissaoui (StTV Singen).

65 kg: 1. Johannes Voegele (SV Gresgen), 2. Nick Gert (VfK Radolfzell), 5. Nick Jöhl (KSV Taisersdorf).

70 kg: 1. Joshua Knosp (ASV Urloffen), 4. Patrick Käppeler (KSV Taisersdorf), 6. Khamza Temarbulatov (VfK Radolfzell).

74 kg: 1. Marcel Käppeler (KSV Taisersdorf).

79 kg: 1. Stefan Käppeler (KSV Taisersdorf), 2. Artur Pinsack (VfK Radolfzell).

86 kg: 1. Eduard Frick (KSV Rheinfelden), 3. Uwe Weißhaar (KSV Taisersdorf).

92 kg: 1. Thomas Gebhardt (KSV Appenweier).

97 kg: 1. Marco Martin (KSV Taisersdorf).

125 kg: 1. Steffen Mack (KSV Gottmadingen).