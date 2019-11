Tischtennis vor 7 Stunden

Der TTC Singen will „mit Bordmitteln die Liga halten“

Der TTC Singen kämpft als Aufsteiger um den Klassenerhalt in der Tischtennis-Regionalliga. Am Samstag, 14 Uhr, geht es für den Tabellenvorletzten um den ersten Sieg in der Regionalliga. Mit der DJK Sportbund Stuttgart ist allerdings der Zweitplatzierte zu Gast in der Singener Bruderhofhalle. Wir stellen die Mannschaft rund um den walisischen Spitzenspieler Adam Robertson vor.