von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen: Schwaben Hornets Nellingen – SV Allensbach (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle 1 Ostfildern). – Nach dem furiosen 35:29-Heimsieg gegen Tabellenführer Metzingen am vergangenen Wochenende sind die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach am Fasnachtssamstag zu Gast bei den Schwaben Hornets Nellingen.

Nellinger Neuanfang

Die Nellingerinnen zogen sich vor der Saison aus der ersten Bundesliga zurück und starteten einen Neuanfang in der 3. Liga Süd. Damit verbunden war ein großer Umbruch und eine Verjüngung des Kaders. Dies macht sich bei den Hornets auch durch die Tabellensituation bemerkbar. Aktuell liegt die Mannschaft des Trainerteams Veronika Goldammer und Dieter Döffinger auf Platz elf, was am Saisonende den direkten Abstieg bedeuten würde.

Wiedersehen mit Chiara Baur und Stephanie Lukau

„Für Nellingen geht es nun in jedem Spiel um alles, deshalb erwarten wir ein ganz heißes Auswärtsspiel“, weiß der Allensbacher Teamchef Oliver Lebherz. Nellingen hat viele Spiele nur knapp verloren und verfügt über viele junge, talentierte Spielerinnen wie die beiden ehemaligen Allensbacherinnen Chiara Baur und Stephanie Lukau. Erfolgreichste Schützin bei den Nellingerinnen ist aktuell Linda Leukert mit 82 Treffern.

Gute Erinnerungen ans Hinspiel

Beim SV Allensbach wird es darum gehen, an die gute Leistung aus dem letzten Heimspiel anzuknüpfen. Auch die Hinrundenpartie gegen Nellingen dürfte den Allensbacherinnen noch gut im Gedächtnis sein, welche man spektakulär in der Crunchtime drehen konnten – seitdem haben die Gelb-Blauen jedes Heimspiel gewonnen. Doch auswärts hat das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz in der Rückrunde noch nicht zu seinem Spiel gefunden und musste bislang immer mit leeren Händen die Heimreise antreten. Das soll am Wochenende anders laufen.

Hannah Person fällt aus

Die Trainingswoche verlief krankheitsbedingt nicht optimal, am Spieltag sollten aber alle Akteurinnen bis auf Hannah Person fit sein. Anwurf in der Sporthalle 1 in Ostfildern ist um 19.30 Uhr. (asp)