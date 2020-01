3. Liga, Frauen: HCD Gröbenzell – SV Allensbach (Samstag, 18.15 Uhr, Sporthalle an der Wildmoosstraße). – Bereits im letzten Spiel vor Weihnachten beim TSV Haunstetten, welches der SV Allensbach mit 25:23 gewann, mussten die Drittliga-Handballerinen vom Bodensee eine lange Reise nach Bayern antreten. Eine weitere Auswärtsfahrt ins benachbarte Bundesland steht nun zum Start in die Rückrunde an. Die Allensbacherinnen treffen auf den HCD Gröbenzell, der aktuell auf Platz acht in der Tabelle steht.

Ungern erinnern sich die Allensbacherinnen an die Auftaktpartie der Saison, die vor heimischer Kulisse unglücklich mit 21:23 verloren ging. „Dieses Negativerlebnis war unnötig und anschließend hatten wir etwas Startschwierigkeiten. Nun wollen wir an die positiven Ergebnisse aus den letzten Spielen anknüpfen“, gibt sich Vorstand Andreas Spiegel kämpferisch.

Die Wege der Teams gingen auseinander

Tatsächlich gingen die Wege der beiden Teams im Laufe der Hinrunde auseinander. Dem HCD merkte man den Umbruch in der Mannschaft mehr an als dem SVA, und das Team von Trainer Konstantin Schlosser kämpft aktuell gegen den Abstieg – nicht zuletzt aufgrund von drei Niederlagen in Folge.

Die Allensbacher wollen sich aber vom Tabellenstand nicht blenden lassen. „Gröbenzell hat trotz allem eine sehr gut besetzte Mannschaft und wird sich immer mehr finden“, ist sich Teamchef Oliver Lebherz sicher. Bei seiner Mannschaft zeigt die Formkurve nach oben. Allerdings plagen die Gelb-Blauen Verletzungssorgen.

Hannah Person verletzte sich im Spiel gegen Haunstetten am Kahnbein und muss einen Gips tragen und Greta Rinkeviciute erholt sich von einer Blinddarm-Operation. Somit fallen zwei Außenspielerinnen aus. Im Rückraum steht hinter dem Einsatz von Laura Strosack aufgrund von Problemen mit dem Sprunggelenk noch ein Fragezeichen.

Dafür ist Sarah Rothmund wieder mit an Bord, und auch Leonie Scholl könnte rechtzeitig fit werden. Ins Gedächtnis rufen sollten sich die Allensbacherinnen das Gastspiel in Gröbenzell, das sie in der vergangenen Saison mit 34:32 gewannen. (asp)

Im Fanbus sind noch Plätze frei. Anmeldung unter info@sva-bundesliga.de frei. Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Norma-Parkplatz in Allensbach.