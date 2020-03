von Autorenzeile

3. Liga, Frauen: SV Allensbach – SG Kappelwindeck/Steinbach (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Nach einem spielfreien Wochenende treffen die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach am Samstag auf die SG Kappelwindeck/Steinbach – den zweiten Vertreter aus dem Handballverband Südbaden.

Die Vorzeichen dieser Partie sind unterschiedlich. Für die SG aus dem Rebland bei Baden-Baden geht es um Punkte gegen den Abstieg, die Allensbacherinnen peilen mit einem Sieg Platz drei an.

Handball Hier können Sie dreimal zwei Tickets für das Spiel der HSG Konstanz gegen die Schweizer Nationalmannschaft gewinnen Das könnte Sie auch interessieren

Einfach wird es für das Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz nicht, spielen die Steinbacherinnen doch einen dynamischen und temporeichen Handball mit einer offensiven Abwehr.

Im zweiten Jahr in der 3. Liga Süd mussten die Gäste einige erfahrene Abgänge verkraften, welche sie mit Nachwuchsspielerinnen aus der eigenen Jugend kompensieren. So spielt die Mannschaft von Kevin Bauer und Arnold Manz stets befreit auf, benötigt aber in den letzten sechs Spielen dringend Zählbares.

Heißer Tanz im Hinspiel

Die Allensbacherinnen wissen um die Stärken des Gegners, und sie haben sich in den letzten beiden Trainingswochen akribisch darauf vorbereitet. Auch im Hinspiel bereitete die SG den Gelb-Blauen einen heißen Tanz, aber der SVA setzte sich verdient mit 30:25 durch.

Nach zwei Siegen in Folge gegen Tabellenführer Metzingen und Erstliga-Absteiger Nellingen gehen die Allensbacherinnen als Favorit in die Partie. Durch die Niederlage der SG Schozach-Bottwartal ist das Team nun punktgleich mit dem Tabellendritten, und der SV Allensbach will sich für den Sprung auf diesen bereithalten.

Handball SV Allensbach legt auswärts nach Das könnte Sie auch interessieren

Neben Hannah Person wird auch Nadja Greinert aufgrund einer Operation fehlen. Die 26-Jährige, in dieser Saison erfolgreichste Torschützin des SVA, hatte jüngst ihren Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Ihr Fehlen zwingt das Trainerteam nun zu der einen oder anderen Umstellung.

Zudem steht hinter dem Einsatz von Rückraumspielerin Laura Strosack aufgrund einer Verletzung im Training noch ein Fragezeichen. „Trotzdem ist es unser klares Ziel, die zwei Punkte in der Riesenberghalle zu behalten. Aber wir werden den Gegner sicher nicht unterschätzen“, so HSA-Vorstand Andreas Spiegel. (asp)