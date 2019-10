Fußball, Verbandsliga: SC Pfullendorf – Kehler FV (Samstag ,14.30 Uhr, Geberit-Arena). – Am Samstagmittag kommt es zum Topspiel: Vierter gegen Zweiter. Im vorderen Drittel der Verbandsliga ein Wörtchen mitreden wollte der SC Pfullendorf vor der Saison. Nach gut einem Drittel der Saison liegen die Linzgauer gut im Trend. Doch bevor es Anfang Dezember in die wohlverdiente Ruhepause im südbadischen Oberhaus geht, haben die Rot-Weißen noch einige ganz harte Nüsse zu knacken.

Eine ganz unangenehme Hürde

Eine ganz unangenehme Hürde steht den Pfullendorfern mit der Heimpartie gegen den Tabellenzweiten Kehler FV bevor. Die Ortenauer wollten vor Rundenbeginn nichts von einer Favoritenrolle wissen. Den Umbruch haben die Grün-Weißen aber ganz gut weggesteckt, mausern sich immer mehr zum Titelaspiranten. Mit Frank Berger ist zu Saisonbeginn der ehemalige Abwehrchef des KFV als Cheftrainer zurückgekehrt. Sorgenfalten dürften dem SCP vor allem die nackten Zahlen der vergangenen Jahre bereiten. In Verbands- und Oberliga standen sich beide Teams achtmal gegenüber, und achtmal ging der Kehler FV als Sieger vom Platz.

Zufrieden mit Punkt in Radolfzell

Seiner bis dato ausbaufähigen Auswärtsbilanz (sechs Spiele ohne Auswärtssieg) konnte das Team von Trainer Adnan Sijaric am vergangenen Wochenende beim FC Radolfzell (2:2) kein Ende setzen. Unter dem Strich eine gerechte Punkteteilung. „Wir haben gegen einen guten Gegner ein gutes Ergebnis erzielt“, sagt Coach Sijaric. Für etwas Magengrummeln bei Sijaric sorgte jedoch die Tatsache, dass seiner Elf eine 2:0-Führung (nach sieben Minuten) nicht zum dreifachen Punktgewinn reichte. „Klar ist man immer etwas enttäuscht, wenn man einen Zwei-Tore-Vorsprung hergibt.“ Und trotzdem: „Das war eine gewonnener Punkt.“

SCP gewann bislang alle fünf Heimspiele

Nicht einfacher dürfte für die Tiefental-Kicker die bevorstehende Aufgabe werden. Zwar konnte der SCP alle fünf Saisonheimspiele gewinnen, doch kaufen kann sich die Sijaric-Elf davon nichts. Rückblick: Auch vor dem letzten Duell beider Teams in der Geberit-Arena konnten die Linzgauer nach dem Landesligajahr auf eine 16-monatige Serie ohne Heimniederlage zurückblicken, ehe der KFV diese Serie beendete.

Trotz schwarzer Serie cool

Auf die „schwarze Serie“ mit acht SCP-Niederlagen gegen Kehl konfrontiert, ist Sijaric nicht aus der Ruhe zu bringen. Der Coach gibt sich gewohnt professionell: „Es ist in jedem Spiel etwas möglich, daher versuchen wir es Samstag mal wieder.“ Für ihn zählt der Kehler FV als Topfavorit. Noch vor dem wiedererstarkten Offenburger FV, der sich nach schwachem Auftakt bis auf Platz drei vorgearbeitet hat. „Kehl hat eine erfahrene Mannschaft mit klasse Einzelspielern“, sagt Sijaric. Dennoch geht er die Aufgabe voller Vorfreude an: „Wir werden mutig auftreten und alles geben.“

Angespannte Personalsituation

Die Personalsituation ist bei den Pfullendorfern allerdings angespannt. Lukas Stützle musste in Radolfzell früh verletzt raus, für ihn dürfte die Hinserie so gut wie gelaufen sein: Muskelfaserriss im Oberschenkel. Robin Rauser hat sich wohl schwerer am Knie verletzt. „Eine Diagnose steht noch aus, aber es sieht nicht so toll aus“, sagt Sijaric. (stl)