von Stefan Lösch

Fußballs-Verbandsliga: FC Waldkirch – SC Pfullendorf 3:1 (2:0). – Erster Rückschlag für den SC Pfullendorf: Das Team von Adnan Sijaric unterlag am Sonntagnachmittag dem FC Waldkirch mit 3:1. Dabei verschossen die Linzgauer gleich zwei Elfmeter. Die Partie begann schwungvoll, als sich Alessandro Sautter sich auf der linken Seite durchtankte, Felix Waldraff den Kopfball aber über das Tor der Hausherren setzte (2.). Auch in der Folge kombinierten sich die Gäste immer wieder in den Strafraum.

Erster Treffer nach neun Minuten

Aber auch der FC Waldkirch versteckte sich im eigenen Stadion keineswegs. Das Team von Trainer Jan Ernst war nach zwei derben Pleiten mit insgesamt 14 Gegentoren gegen den SC Pfullendorf auf Wiedergutmachung aus. Und das bekam auch der SCP zu spüren. Glück hatten die Rot-Weißen nach acht Minuten als Waldkirch-Torjäger Sandro Rautenberg überhastet am Tor vorbeischoss. Sekunden später aber verlängerte ein Pfullendorfer mit den Fußspitzen den Ball genau in den Lauf von Dominik Frassica, der mit seinem Hammerschuss aus halblinker Position Willibald im SCP-Tor keine Abwehrchance ließ – 1:0 nach neun Minuten.

Die Sijaric-Elf war um eine Reaktion bemüht, nach Steilpass von Samuel Peter lief Heiko Behr frei auf das Waldkircher Gehäuse zu, verstolperte jedoch vor FC-Keeper Lindl den Ball. Eine Minute später entwischte Faruk Gül nach Gavranovics Diagonalball der Waldkircher Abwehr, setzte dann aber zu hoch an. Stattdessen aus heiterem Himmel das 2:0. Nach einem Diagonalball legte Rieger für den erst kurzfristig verpflichteten Angreifer Josef Tohmaz auf, der eiskalt vollendete. Dann aber hätte der SCP vor der Pause verkürzen können. Erst lenkte Lindl im FCW-Kasten Güls Schlenzer noch zur Ecke (33.), dann entschärfte er einen Freistoß von Gül mit einer sehenswerten Flugeinlage (43.).

Doppelwechsel zur Pause

Zur Pause reagierte Pfullendorfs Trainer Adnan Sijaric mit einem Doppelwechsel. Für Rodrigo Silva Fernandes und Joshua Menger kamen Luca Gruler und Lukas Stützle in die Partie. Schon drei Minuten nach Wiederbeginn eine weitere Chance zum Anschluss: Samuel Peter tankte sich auf rechts durch, Stützle aber traf den Ball nicht richtig und setzte das Zuspiel neben das Tor.

Lindl pariert Strafstoß

Stattdessen das 3:0, als die Pfullendorfer im Defensivverbund wieder keinen Zugriff hatten und Mandzo Torjäger Sandro Rautenberg mustergültig servierte (48.). Im Gegenzug bot sich dem SCP die Möglichkeit zum 3:1, als Michael Rieger an der Strafraumgrenze im Laufduell Pfullendorfs Gül zu Fall brachte. Schiedsrichter Luka Gille sah das Foulspiel innerhalb und entschied auf Strafstoß. Waldkirch hatte das Foul außerhalb gesehen, was dann aber die Rote Karte gegen Rieger als letzten Mann zur Folge gehabt hätte. Am Ende sollte es egal sein, da der SCP das Geschenk nicht annahm. Sandro Caltabiano scheiterte am Torhüter.

Gelb-Rot für SCP-Trainer

Der SCP drängte weiter auf das Waldkircher Tor. Der verdiente Lohn nach 64 Minuten, als der Gastgeber die Kugel in der Gefahrenzone nicht klären konnte, und Samuel Peter via Innenpfosten auf 3:1 verkürzte. Nur drei Minuten später erneut ein Blitzreflex von Lindl, der per Fußabwehr Peters Versuch zur Eck klärte (64.). Die Zeit rannte dem SCP nun davon. Trainer Adnan Sijaric reklamierte das wiederholte Zeitspiel der Hausherren und sah dafür die Gelb-Rote Karte (82.).

Zweiten Elfmeter vergeben

Vier Minuten vor Schluss gab es dann erneut Elfmeter für die Gäste, nachdem Pepe Pfullendorfs Luca Gruler erwischt hatte. Aber auch die zweite Chance vom Elfmeterpunkt ließen die Linzgauer ungenutzt. Diesmal klärte Lindl gegen Gül. Auch beim Nachschuss von Stützle ließ Lindl die Pfullendorfer verzweifeln.

Tore: 1:0 (9.) Frassica, 2:0 (24.) Tohmaz, 3:0 (51.) Rautenberg, 3:1 (64.) Peter. – SR: Gille. – Z: 180.

SC Pfullendorf: Willibald, Waldraff, Zimmermann, Gavranovic, Sautter, Gül, Caltabiano, Menger, Behr, Peter, Silva Fernandes.