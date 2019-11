Fußball-Verbandsliga: Kurioses zeigt ein differenzierter Blick auf die aktuelle Verbandsligatabelle nach Abschluss der Hinrunde. Der SC Pfullendorf hat sein Tal anscheinend durchschritten. Er hatte sich im Vorjahr als Aufsteiger in der höchsten südbadischen Spielklasse etabliert. Nun sollte, im Jubiläumsjahr, der nächste Schritt erfolgen – das Mitmischen um Titel und Aufstieg. Immerhin sind die Linzgauer mit 24 Punkten noch auf Platz fünf in aussichtsreicher Position, auch wenn der Tabellenführer Offenburger FV schon acht Punkte Vorsprung hat.

Der FC Radolfzell, der eben diesen fünften Rang am Ende der vergangenen Saison inne hatte, befindet sich gerade noch im einstelligen Tabellenbereich. Beide Teams aus dem Bezirk Bodensee vergaben zum Abschluss der Hinrunde jeweils auf eigenem Platz die Chance auf eine bessere Platzierung.

Unterschiedliche Stärken

Interessant ist hier der Blick auf die Heim- und Auswärtsbilanz: Auf eigenem Platz war der SC Pfullendorf stets siegreich – außer am vergangenen Wochenende. Damit belegen die Linzgauer in der Heimstatistik Rang drei, fast gleichauf mit Spitzenreiter Offenburger FV, der allerdings ein Spiel auf eigenem Platz mehr absolviert hat. Ganz anders die Bilanz des FC Radolfzell im heimischen Mettnau-Stadion – mit nur zwei Heimsiegen ist die Elf von Trainer Steffen Kautzmann hier Viertletzter.

Auswärts hingegen ist der FC Radolfzell überaus erfolgreich, musste nur zwei Niederlagen hinnehmen und steht in dieser Statistik auf Rang drei, während die Pfullendorfer auf keinen einzigen Sieg auf fremden Plätzen kamen und hier als Viertletzter geführt werden. Da stellt sich die Frage, wie solch eine Diskrepanz bei beiden Mannschaften zustande kommt. Vielleicht sollten die sich die Trainer Adnan Sijaric und Steffen Kautzmann in der Winterpause zwecks Erfahrungsaustausch treffen, um so vom anderen profitieren und eine stabilere Rückrunde einleiten zu können.

Radolfzell plagten Verletzungssorgen

„Die Hinrunde lief sicher nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Sicherlich hätten wir gerne einige Punkte mehr auf dem Konto, und das hätten wir auch verdient gehabt“, blickt der Radolfzeller Trainer Kautzmann zurück und nennt Gründe: „Vor allem die Verletzung wichtiger Spieler hat uns ins Mark getroffen.“ Zuletzt, bei der 2:4-Niederlage gegen Lahr, standen ihm gleich acht Kaderspieler nicht zur Verfügung.

Ferner konnte mehrfach die Dominanz nicht ausreichend in Tore umgesetzt werden, sodass es sechs Mal am Ende 2:2 hieß. Doch Kautzmann konnte auch feststellen, dass „die spielerische Entwicklung und die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, stimmen“. Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf hofft er daher: „Wenn uns personell wieder mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, bin ich zuversichtlich, dass wir unser Saisonziel, unter den ersten Acht zu landen, auch erreichen werden.“

Etwas entspannter sieht es Adnan Sijaric, der vor der Saison auf die Pfullendorfer Trainerbank zurückgekehrt ist: „Ich denke, wir können mit dem Verlauf der Saison sehr zufrieden sein. Wir haben die Platzierung erreicht, die wir uns zum Ziel gesetzt haben. Natürlich wäre für uns bei etwas glücklicherem Verlauf mehr drin gewesen.“

Talente aus der eigenen Jugend

Wie der FC Radolfzell setzt der SC Pfullendorf in erster Linie auf Talente aus der eigenen Jugend und der Region, doch auf Grund des höheren Budgets ist auch die eine oder andere namhafte Verstärkung möglich, um vorne mitzumischen. Aber der Ex-Regionalligist blieb ebenfalls nicht vom Verletzungspech verschont, zuletzt wurde es immer heftiger, sodass Sijaric hofft, die letzten beiden Spiele des Jahres positiv gestalten zu können, um dann mit einer besseren Personalsituation in das Jahr 2020 starten zu können.

Dann verspricht er: „Der Offenburger FV wird das Rennen um die Meisterschaft machen, aber der zweite Platz wird hart umkämpft werden. Mit etwas Glück, weniger Verletzungspech, einer guten Vorbereitung und dem nächsten Entwicklungsschritt im Team könnten wir da bis zum Schluss mitmischen.“