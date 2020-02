von Andreas Joas

Handball, 2. Bundesliga: ASV Hamm – HSG Konstanz 31:25 (12:12). – Ohne Paul Kaletsch, Tom Wolf, Felix Krüger und Felix Jaeger verkaufte sich die HSG Konstanz beim Tabellenzweiten ASV Hamm bravourös. Nach etwas mehr als elf Minuten rieben sich die Zuschauer die Augen. Tim Keupp netzte bereits zum zweiten Mal an diesem Tag ein und brachte seine Farben mit 5:4 in Front. Der Kaletsch-Ersatz machte ein ganz starkes Spiel. Sechs Würfe gab er ab – sechsmal mussten die Keeper des Aufstiegsfavoriten hinter sich greifen. Aber auch Tim Jud leitete das Spiel sehr gut und fand immer wieder erfolgreich seine Mitspieler, die konzentriert und effektiv abschlossen. „Wir haben wieder sehr diszipliniert gespielt – vor allem in der ersten Halbzeit“, lobte Daniel Eblen. „Die Jungs haben einen harten Kampf geboten. Damit können wir auch wirklich zufrieden sein.“

Remis zur Pause

Seine Mannschaft legte nochmal zum 6:5 vor, ehe Hamm seine großen individuellen Fähigkeiten demonstrierte. Ein paar kleine Fehler und Fabian Huesmann – der am Ende auf zehn Treffer kam – stellte über ein paar Gegenstöße die 11:7- nach 8:7-Führung her. Doch der von Eblen angesprochene Kampf und Willen der Gelb-Blauen brachte schnell wieder den 11:11-Zwischen- und 12:12-Pausenstand.

Fehlende Wechseloptionen

Danach stieg jedoch von Minute zu Minute der Aufwand aufgrund fehlender Wechseloptionen und der hohen Belastung an. Hamm hatte sich im Laufe der Partie zudem besser auf das neue Konstanzer Aufgebot eingestellt, hatte aber nach wie vor große Probleme mit den bemerkenswert abgezockt auftretenden Gästen. Bestes Beispiel: Youngster Joel Mauch aus der zweiten Mannschaft, der als weitere Alternative mitgereist war. Ganz schön frech legte er den Ball vom Siebenmeterpunkt, nachdem Joschua Braun zuvor gescheitert war, sanft am Kopf von ASV-Schlussmann Oliver Krechel vorbei: 17:16 (36.) für Konstanz. Mauch war es auch, der erneut sicher zum 18:18 verwandeln konnte und später für Tim Keupp ins Spiel kam.

Unheil braut sich zusammen

Doch dann braute sich langsam großes Unheil für die Gäste zusammen. Zunächst bestrafte Hamm wieder leichte Fehler der Konstanzer per Tempogegenstoß – besonders ärgerlich, weil die HSG im Positionsangriff leidenschaftlich und bestens verteidigte – dann konnte die junge Mannschaft vom Bodensee eine doppelte Überzahlsituation und die Rote Karte für Markus Fuchs, der Joschua Braun aus der Luft holte, nicht ausnutzen. Ganz im Gegenteil. Oliver Krechel parierte den Strafwurf und der Tabellenzweite setzte sich nach dem 21:22-Anschluss von Fynn Beckmann (47.) auf 25:21 ab. Bis auf drei Tore konnte die HSG immer wieder verkürzen, so auch zum 25:28 zwei Minuten vor Schluss. Mit offensiverer Abwehr und hohem Risiko machte Stefan Lex mit der Schlusssirene daraus am Ende allerings eine zu hoch ausgefallene 25:31-Niederlage für die Konstanzer.

„Kopf muss nachziehen“

Eblen: „Wichtig ist, wie ich die letzten Wochen immer wieder gesagt habe, dass das Erarbeitete wiederkommt. Das muss dann ja irgendwann einmal belohnt werden.“ Vor dem wichtigen Heimspiel am Samstag, 20 Uhr, gegen Eisenach lobte er: „Da war ganz viel Herz dabei. Jetzt müssen wir sehen, dass der Kopf nachzieht.

HSG Konstanz: M. Wolf, Tölke, Haßferter (Tor); Stotz, Schlaich (2), Czako, Hild, Wiederstein (1), Maier-Hasselmann (3), Beckmann (3), Braun (4/1), Jud (4), Keupp (6), Wendel, Mauch (2/2). – Z: 1878.

Michael Haßferter. | Bild: Peter Pisa