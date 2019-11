von Autorenzeile

Fußball-Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FC 08 Villingen (heute, 14 Uhr, Kunstrasenplatz Talwiese). – Rückrundenauftakt am ungewohnten Samstag. Schon um 14 Uhr empfängt die Talwiesen-Elf den FC 08 Villingen. Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte wird der Schwarzwälder Traditionsverein auf der Talwiese zu einem Pflichtspiel antreten.

Villingen verliert zweimal gegen Rielasingen-Arlen

In der Saison 2016/17 unterlag der FC 08 mit 0:2. Es war die Saison, in der die Villinger nach dem überraschenden Abstieg aus der Oberliga den sofortigen Wiederaufstieg schafften, und in Rielasingen mussten sie am zweiten Spieltag tatsächlich ihre einzige Saisonniederlage hinnehmen. Übrigens mussten die Schwarzwälder auch die andere Saisonniederlage (im Pokal) gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen einstecken. Aber das ist natürlich nur noch Historie und eine nette Erinnerung, jedoch auch die jüngsten Spiele gegeneinander haben durchaus Erinnerungscharakter. Im Mai trafen beide Mannschaften in Pfullendorf im Verbandspokalfinale aufeinander, dort siegten die Villinger mit 3:1 und hatten ihr DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf, dem Bundesligisten unterlagen sie erst in der Verlängerung.

Noch eine Partie für die Historie

Das Spiel in der Vorrunde war dann wieder eine Partie für die Historie. Das erste Flutlichspiel im Villinger Stadion, 1600 Zuschauer bildeten einen tollen Rahmen und das 1:1 verdiente sich die Mannschaft von Michael Schilling redlich. Damals hingen die heutigen Gäste ganz hinten in der Tabelle und standen nach jenem Spiel bei zwei mageren Punkten. Der FC 08 war von einem Formtief vor und nach dem DFB-Pokalspiel betroffen. Mittlerweile hat er Rielasingen-Arlen überholt, konnte er sich vorne in der Tabelle einreihen.

Villingen nähert sich der Tabellenspitze an

Vor gut 14 Tagen verpasste er den Sprung nach ganz oben, nach einer langen Phase von elf ungeschlagenen Spielen gab es eine 1:3-Niederlage und eine Woche später musste der Tabellenfünfte auch noch die erste Heimniederlage der Saison beim 0:1 gegen den SV Oberachern hinnehmen. Vergangenes Wochenende aber nahm der FC 08 wieder Kontakt zur Tabellenspitze auf. Der 1:0-Sieg in Ilshofen auf ganz tiefem Gelände brachte die Villinger wieder auf zwei Punkte an den neuen Tabellenführer VfB Stuttgart II heran.

Rielasingen-Arlen zeigte Mut

Der Sieg kam sicher etwas glücklich zustande. Ilshofen hätte vielleicht ebenso mehr verdient gehabt wie die Mannschaft von Michael Schilling, die am vergangenen Wochenende beim 1:1 in Oberachern ein starkes Spiel gezeigt hatte, bei wohl ähnlich schwierigen Platzverhältnissen. Gegen den vor dem Spiel Tabellenvierten zeigte die Hegauer Mannschaft eine mutige Ausrichtung. Dazu kam eine große Lauf- und Einsatzbereitschaft. Am Ende wäre dann auch ein Sieg nicht unverdient gewesen. So sah es auch die Presse in der Ortenau, die von einem schmeichelhaften Punktgewinn für den SV Oberachern berichtetet.

Punkt stärkt die Moral der Mannschaft

Aber der Punkt in Oberachern sollte nicht nur ein wichtiger Punkt im Rennen um den Klassenerhalt sein, er ist auch für die Moral der Mannschaft wichtig. Bei einem 1. FC Rielasingen-Arlen, bei dem die Personalsituation auch an diesem Wochenende angespannt bleibt. Zuletzt saß Dominik Almeida wieder auf der Bank, außer ihm wird wohl keiner der verletzten oder angeschlagenen Spieler gegen Villingen ins Team zurückkehren. Die Favoritenrolle gehört ohne Frage dem FC 08 Villingen. Doch die Talwiesenelf wird versuchen, endlich wieder auf heimischem Platz zu punkten, nach zuvor vier Niederlagen in Folge. (te)