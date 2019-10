Fußball, Verbandsliga: FC Denzlingen – FC 03 Radolfzell (Samstag, 14.30 Uhr, Einbollenstadion). – Wie schon im vergangenen Jahr traf der FC Radolfzell neben dem Duell in der Liga auch im Pokal auf den FC Denzlingen. Aus Radolfzeller Sicht hofft man auf den gleichen Ausgang wie damals: Auf die Niederlage im Pokal folgte der Sieg im südbadischen Oberhaus. Ein Sieg würde dem FC 03 gut tun, denn die Elf von Trainer Steffen Kautzmann befindet sich am Rande der Abstiegszone. Aber der Blick nach vorn. Nach der guten Leistung in der vergangenen Woche gegen Pfullendorf geht man erhobenen Hauptes in die kommenden Aufgaben.

Kautzmann stolz auf die Mannschaft

Gegen Pfullendorf spielten die Blau-Weißen schließlich gegen den Tabellenvierten. Trainer Kautzmann war nach dem 2:2 stolz auf die Mannschaft. Nach dem schnellen 0:2-Rückstand nach sieben Minuten ist die Mannschaft zurückgekommen und sicherte sich noch ein Remis. Der FC-Coach sagte nach der Partie: „Wir haben im Gegensatz zum Vorjahr nicht das Glück.“ Da gewann Radolfzell die Spiele oft knapp. Und in dieser Saison gehen diese Partien eben Unentschieden aus. Beleg? In elf Begegnungen spielten die Kicker von der Mettnau sechsmal 2:2.

Denzlingen steht in der Tabelle hervorragend da

Der FC Denzlingen steht im Augenblick auf einem hervorragenden fünften Tabellenplatz. Der Trainerwechsel brachte den erhofften Effekt, das Team schob sich aus dem Tabellenkeller bis in die Spitzengruppe. Vier der vergangenen sechs Partien gewann Denzlingen. Am vergangenen Wochenende gab es jedoch eine Niederlage in Bühlertal.

An die guten Leistungen anknüfen

Aus Radolfzeller Sicht hofft man, dass die Niederlage Spuren hinterlassen hat. Der FC 03 braucht jeden Punkt, denn die Mannschaften auf den Abstiegsrängen rücken immer näher. Das Pokalspiel vor wenigen Wochen war ein Spiel auf Augenhöhe, dass der FCR erst kurz vor Schluss unglücklich verlor. Radolfzell sollte sich auf die eigenen Stärken verlassen und an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Dann sollten auch wieder das Glück und die Punkte zurückkehren. (km)