2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – TuS Kriftel (Samstag, 20 Uhr), TSV Mimmenhausen – Volleyballinternat Frankfurt (Sonntag, 16 Uhr, beide Bildungszentrum Salem). – Der TSV Mimmenhausen beginnt die Zweitligasaison mit einem Doppelpack in eigener Halle.

Zunächst kommt Aufsteiger Kriftel ins Bildungszentrum, am Sonntag sind die zukünftigen Stars aus Frankfurt zu Gast. Nachdem die Mannschaft von Spielertrainer Christian Pampel den Saisonstart mit dem 1:3 beim Zweitliganeuling in Delitzsch versemmelt hat, steht sie doppelt unter Druck: Heimspiele sollten gewonnen werden, nur dann kann das Rennen um den Klassenerhalt erfolgreich bestritten werden.

Der Trainer warnt vor den kommenden Gegnern

Wer jetzt die Augen zusammenkneift und nur durch Schlitze die Lage betrachtet, der sieht keine Gefahren. Mimmenhausen spielt seine zweite Saison in der zweithöchsten Liga, hat also genügend Erfahrung und Vorteile gegenüber dem Neuling und den Fohlen. Und der TSV kann nach dem überzeugenden Gewinn des Südbadischen Pokals auf ein erfolgreiches Wochenende in Konstanz zurückschauen.

Christian Pampel aber blickt mit offenen Augen auf die beiden richtungsweisenden Partien. Und was er sieht, sind alles andere als leichte Aufgaben. „Sowohl Kriftel als auch das Internat können Volleyball spielen“, warnt Pampel davor, die Teams auf die leichte Schulter zu nehmen.

An der Abstimmung wurde gearbeitet

Zumal seine Spieler sich zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert hatten. Oberste Priorität hat denn auch „Ruhe ins Mimmenhauser Spiel bringen“, die fehlte in Delitzsch – und darunter „hat unser Spiel sehr gelitten“. Logisch, es braucht seine Zeit, bis der neue Zuspieler Federico Cipollone und seine Angreifer ein eingespieltes Team sind, fehlende Abstimmung zur „klaren Linie“ trainiert wird.

Trainer und Team haben reagiert. Ob erfolgreich, wird sich am Samstag zeigen. „Wenn wir das schaffen“, sagt Pampel, „dann will ich Punkte sehen“, und natürlich einen Erfolg.

Der wird aber nicht nur der eigenen Unsicherheiten wegen kein Selbstläufer. Während alle anderen Mannschaften ihre Videos wie gefordert ins Internet geladen hatten, fehlt jenes vom 1:3 gegen Hammelburg. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt! Und so sind die Infos, auf denen Christian Pampel seine Vorbereitung aufbaut, eher lauwarm als brandheiß.

„Den einen oder anderen Spieler kenne ich noch von der 3. Liga“, zählt der TSV-Trainer auf. Zwei Spieler, Mittelblocker Nils Kreitling und Außenangreifer Jannik Weber, sind von Rüsselsheim gekommen, also auch bekannte Größen. Außenangreifer Felix Blume, Mittelblocker Markus Florent und die neuen Kollegen gehörten, soviel lässt sich aus der Statistik beim 1:3 gegen Hammelburg lesen, zu den Aktivposten der Mannschaft aus dem Taunus.

Und „daraus müssen wir etwas schustern“, sagt Christian Pampel. Gegen einen Gegner, von dem der Krifteler Trainer Tim Schön feststellt: „Das Team hat, abgesehen vom ersten Satz, gegen Hammelburg bewiesen, dass es in der 2. Liga mithalten kann.“