von unserer Sportredaktion

Handball-Südbadenliga: TuS Steißlingen – TuS Helmlingen (Samstag, Sportpark Mindlestal). – Wenn es für den TuS Steißlingen so etwas wie einen Südbadenliga-Angstgegner gibt, dann den TuS Helmlingen. So verloren die Hegauer in der Aufstiegssaison 2016/17 beide Spiele gegen die Hanauerländer, der 29:33-Hinspielsieg war – neben dem Punktverlust in Oberhausen – zudem das knappste Steißlinger Ergebnis der ganzen Saison. Diese Statistik beweist natürlich die Dominanz, die die Stich-Sieben in der Südbadenliga an den Tag legt. Zum anderen zeigt es aber ebenfalls, dass der TuS Helmlingen auch in dieser Spielzeit das Zeug dazu hat, die Blau-Weißen zu ärgern.

Gute Struktur bei Helmlingen

Helmlingens Trainer Ralf Ludwig scheint seinem Team für die Rückrunde defensiv eine gute Struktur gegeben zu haben, denn in den beiden Spielen im Jahr 2020 musste das Torhütergespann Zimmer/Bissinger insgesamt erst 45 Gegentore hinnehmen. Zwar verlor die Mannschaft aus dem nördlichsten Zipfel des Ortenaukreises zuletzt gegen den Lokalrivalen SG Muggensturm/Kuppenheim unglücklich mit 25:26. Doch stimmte auch dort, wie beim überzeugenden 31:19-Sieg gegen den HTV Meißenheim, die Leistung.

An die Härte gewöhnt

Nachdem der TuS Helmlingen in der Vorrunde deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb, zeigen die ersten Spiele, dass man sich für die Rückrunde einiges vorgenommen hat. „Die vielen jungen Spieler scheinen sich langsam an die Härte der Südbadenliga zu gewöhnen. Und die erfahrenen Tom Pomiankiewicz und Mike Reichenberger kommen nach ihren ausgeheilten Verletzungen langsam in Form“, sieht auch Steißlingens Trainer Jonathan Stich den kommenden Gegner klar im Aufwärtstrend. Die souveräne Qualifikation der Gäste für das Viertelfinale des DHB-Amateurpokals unterstreicht diese Einschätzung.

Starker Trend beim TuS Steißlingen

Einen klaren Trend gibt es auch beim TuS Steißlingen zu verzeichnen. Seit dem richtungsweisenden Sieg gegen die HGW Hofweier Mitte November gewannen die Spieler aus dem Mindlestal alle Partien mit mindestens zwölf Toren Unterschied.

Für die Deutlichkeit der eigenen Siege gibt es laut Jonathan Stich eine einfache Erklärung: „Der Unterschied zum Saisonanfang ist, dass wir nun fast über das komplette Spiel hinweg defensiv gut arbeiten. Damit gleichen wir Schwächephasen im Angriff besser aus als noch in der Hinrunde.“ Blenden lassen will man sich beim TuS jedoch von den jüngsten Ergebnissen nicht. Die Personalsituation ist weiterhin sehr angespannt – auch am Wochenende wird Stich nicht alle 14 Kaderplätze besetzen können.

Ausfälle als Motivation

Der Trainer der Hegauer kann der personellen Lage aber auch etwas Positives abgewinnen: „Die mit den Ausfällen verbundene Unsicherheit hilft, dass wir weiter sehr konzentriert trainieren und spielen. Außerdem können sich während der Abwesenheit der Top-Torjäger Ströhle und Wildöer auch mal andere in den Vordergrund spielen. Das motiviert den einen oder anderen sicher zusätzlich.“ (jst)