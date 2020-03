Südbadischer Verbandspokal, Viertelfinale: 1. FC Rielasingen-Arlen – Freiburger FC 2:1 (2:1). – Der 1. FC Rielasingen-Arlen zieht mit einem verdienten 2:1-Sieg über den Oberliga-Rivalen und Mitaufsteiger Freiburger FC erneut ins Pokalhalbfinale ein.

Vor 650 Zuschauern brachte Christian Mauersberger sein Team in der 25. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Silvio Battaglia auf 2:0. Da den Gästen noch vor der Pause mit einem spektakulären Heber der Anschlusstreffer gelang, verlief die zweite Spielhälfte sehr spannend, blieb aber torlos, sodass sich der 1. FC Rielasingen-Arlen wieder einmal als Pokalteam erwies.

Von Anfang an übernahm die Mannschaft von Trainer Michael Schilling das Kommando und erspielte sich schon früh zahlreiche Torchancen. Völlig verdient daher der Treffer durch den in der ersten Hälfte stärksten Rielasinger, Christian Mauersberger, der von Plavci bestens bedient allein vor dem Gästetor auftauchte und durch die Beine des FFC-Keepers Schindler in der 25. Minute zum 1:0 traf.

Video: Peter Psa

Nur zwei Minuten später kam Mauersberger erneut zum Abschluss im FFC-Strafraum, doch Schindler konnte zunächst noch abwehren, gegen den Abstauber von Battaglia war er dann allerdings machtlos.

Video: Peter Pisa

Das Pokalspiel schien einen eher einseitigen Verlauf zu nehmen, doch nahezu aus dem Nichts fiel der Anschlusstreffer kurz vor der Pause durch Novakovic.

Nach der Pause war das Bestreben der Gastgeber, möglichst wenig vor dem eigenen Tor zuzulassen. Das führte zwar dazu, dass die Gäste nun mehr Spielanteile hatten, doch letztlich ging der Plan auf.

Wie im Vorjahr und im Jahr 2017 steht der 1. FC Rielasingen-Arlen im Halbfinale und hat damit weiterhin die große Chance, wie im Jahr 2017 in den DFB-Pokal einzuziehen. Im Halbfinale steht auch der Landesligist VfR Stockach.

Tore: 1:0 (25) Mauersberger, 2:0 (27.) Battaglia, 2:1 (44.) Novakovic. – SR: Doering. – Z: 650.