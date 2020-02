von unserer Sportredaktion

Fußball, Testspiel: 1. FC Rielasingen-Arlen – SC Brühl/St.Gallen 4:2 (2:1). – Nach langer Verletzungspause stand Dennis Klose im Testspiel gegen den SC Brühl/St. Gallen wieder im Tor des 1. FC Rielasingen-Arlen. Die frühe Führung für die Gastgeber erzielte Nedzad Plavci per Freistoß. Während der Oberligist mehr Ballbesitz hatte, gefielen die Schweizer mit schnellem Umschaltspiel. Nach 21 Minuten fiel der Ausgleich nach schwachem Spielaufbau der Hegauer. Danach war es ein offenes Spiel. Silvio Battaglia scheiterte alleine vor dem Tor mit einem Heber. Kurz vor der Pause wurde er gefoult, den Strafstoß verwandelte Plavci unhaltbar. In der 45. Minute scheiterten die Gäste mit einem Kopfball an der Latte.

Traumtor durch Kunz

In der zweiten Hälfte hatten die Schweizer zunächst mehr vom Spiel, es fehlte aber die Durchschlagskraft. Zudem hatten die Gastgeber in der Schlussphase größere Kraftreserven. Ein Traumtor erzielte Kunz mit einer Direktabnahme aus 18 Metern in den Winkel (78.). Mauersberger legte wenig später nach, ehe den Gästen noch der 2:4-Endstand (88.) gelang. (te)

Tore: 1:0 (5.) Plavci, 1:1 (21.), 2:1 (43./FE) Plavci, 3:1 (78.) Kunz, 4:1 (82.) Mauersberger, 4:2 (88.). – SR: Renner (Messkirch).