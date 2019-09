von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: Freiburger FC – 1. FC Rielasingen-Arlen 2:4 (0:2). – Es war ein denkwürdiger Fußballnachmittag in der Contempo-Arena des Freiburger FC. Denkwürdig bis in die Pressekonferenz.

Partie beginnt verhalten

Dabei begann das Spiel verhalten. Die Gäste aus dem Hegau überließen den Breisgauern viele Räume und standen dicht im letzten Drittel des Spielfelds. Die Gastgeber hatten große Schwierigkeiten, aus viel Ballbesitz Torchancen zu entwickeln. Die waren in der Anfangsviertelstunde eher Mangelware. Langsam wagten sich auch die Gäste in Richtung Gästetor, aber auch sie zunächst eher gefahrlos. Das änderte sich nach 26 Minuten. Ein Stockfehler von Fabian Sutter brachte Nedzad Plavci ins Spiel: Ein Zweikampf und ein abprallender Ball auf Christoph Matt. Dessen Schussversuch wurde zunächst geblockt und landete dann via Christoph Matt erneut bei Nedzad Plavci. Der umkufvte Torhüter Niklas Schindler und schoss aus spitzem Winkel die Gästeführung.

Heftige Freiburger Proteste nutzen nichts

Heftige Proteste des FFC wegen einer möglichen Abseitsposition des Torschützen, doch nichtsdestotrotz blieb es bei der Entscheidung „Tor“. Ein schnell, aber am falschen Ort, ausgeführter Freistoß und ein langer Diagonalball auf Alexander Novakovic, der den Ball an Christian Mendes vorbeispitzelt, wurde aber noch deutlich vor der Torlinie von Domenik Almeida sicher geklärt. In der 40. Minute ein perfektes Direktspiel von Christoph Matt in den Lauf von Christian Mauersberger, der alleine auf Niklas Schindler zusteuerte und eiskalt zum 2:0 abschloss. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch einmal eine Druckphase des FFC. Ein Distanzschuss von Ivan Novakovic lenkte Christian Mendes über die Latte. Eine Serie von Eckbällen überstand die konzentrierte Defensive der Gäste, und so ging es mit einer Führung für die Hegauer in die Pause.

Rielasingen-Arlen bleibt kampfstark

Nach der Pause hatte die erste Möglichkeit die Talwiesen-Elf. Den Schuss von Christoph Matt klärte Niklas Schinderler mit den Fäusten. Danach wurde der Druck des FFC immer größer, Torchancen gab es dabei aber selten. Die Gäste blieben zweikampfstark. Einzig eine Flanke von Felix Dreher auf Marco Senftleber brachte Gefahr, doch der Freiburger Torjäger verpasste knapp (53.). Seinem Bruder ging es nach 67 Minuten nicht besser, als er eine Hereingabe knapp verfehlte.

Novakovic verkürzt auf 1:2

Nachdem der FFC nach der Pause mit Mike Enderle schon einen Kreativspieler einwechselt hatte, ging Trainer Ralf Eckert immer mehr ins Risiko und reagierte nach 69 Minuten mit einem Doppelwechsel. Nach 75 Minuten gab es Strafstoß für die Breisgauer, nachdem Mike Enderle von Pascal Rasmus zu Fall gebracht worden war. Ivan Novakovic verwandelte sicher, und nur eine Minute später scheiterte Marco Senftleber. Aus zwei Metern Entfernung hob er den Ball übers leere Tor.

Christian Mauersberger auf und davon

Eine wohl spielentscheidende Situation, denn nur drei Minuten später ging Christian Mauersberger auf und davon, umkurvte seinen Gegenspieler und vollendete in die lange Ecke zum 3:1. Freiburg brachte nun seine letzte Wechseloption. Doch kaum war der Wechsel vollzogen, entschieden die Gäste das Spiel. Sebastian Stark mit gutem Dribbling und Übersicht auf den mitgelaufenen Pascal Rasmus, der zum 4:1 einschoss. Nun drohte den Gastgebern ein Debakel. Chancen zum 5:1 oder gar 6:1 waren in den Schlussminuten vorhanden, das wäre aber wohl des Guten zuviel gewesen. In der Nachspielzeit brachte eine sehenswerte Kombination noch Ergebniskosmetik mit Fabian Sutters Tor zum 2:4.

Michael Schilling sehr zufrieden

Kurioses Detail am Rande. Erstmals im Aufgebot des 1. FC Rielasingen-Arlen stand Julian Hodek. Er blieb zwar ohne Einsatz, doch ging mit einer Gelben Karte belastet in die Kabine, nachdem er einen Ball vor einer Ecke blockierte. In der Pressekonferenz zeigte sich Michael Schilling sehr zufrieden mit der defensiven Leistung seiner Mannschaft, die wie schon gegen den FV Ravensburg sehr effizient spielte und taktisch sehr disziplinierte aufgetreten sei. Nicht unverdient der Sieg, aber die Freiburger Großchance hätte auch den Ausgleich bringen können.

Ralf Eckert schockt den Freiburger FC

Ralf Eckert sprach von einem spannenden Spiel, in dem seine Mannschaft mit etwas zu viel an Fehlern gemacht habe und gratulierte er seinem Gegenüber zum verdienten Sieg. Um dann für den Knalleffekt des Tages zu sorgen: Nach mehr als zehn Jahren als Trainer des FFC verkündetete er seinen Rücktritt, was bei den Verantwortlichen und der Mannschaft für große Betroffenheit sorgte.

1. FC Rielasingen-Arlen: Mendes, Spindler, Almeida, Kunze (72. Guglielmelli), Plavci (63. Rasmus), Winterhalder, Stark (85. Ruberto), Colic, Mauersberger (88. Sadiku), Matt, Kunz. – Tore: 0:1 (26.) Plavci, 0:2 (40.) Mauersberger, 1:2 (75., FE) Novakovic, 1:3 (80.) Maueersberger, 1:4 (83.) Rasmus, 2:4 (92,) Sutter. – SR: Kern (Stuttgart). – Z: 250.