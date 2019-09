von unserer Sportredaktion

Fußball, SBFV-Pokal, 2. Runde: FC 08 Villingen – SC Pfullendorf 3:0 (1:0). – Villingen riss von der ersten Minute das Spielgeschehen an sich. Der Favorit wurde aber erst nach zehn Minuten erstmals zwingend, als Volkan Bak aus sieben Metern zum Abschluss kam, SCP-Torhüter Sebastian Willibald jedoch mit einem Blitzreflex zur Ecke klärte. Gut frei gespielt wurde auch Kamran Yahyaijan nach einem Angriff über die rechte Seite, doch erneut brachte der Villinger Angreifer nicht genug Effet in seinen Abschluss, um Willibald vor größere Probleme zu stellen (15.).

Strafstoß für Gastgeber

Nach einem leichten Kontakt von Gavranovic gegen Villingens Ukoh zeigte Schiedsrichter Tobias Bartschat auf dem Elfmeterpunkt. Ukoh selbst traf sicher zum 1:0 nach 21 Minuten.

SCP kommt stärker auf

Dann aber legte der SCP seine Zurückhaltung ab, tat nun selbst mehr für das Spiel. Samuel Peter bot sich nach einem Villinger Ballverlust die dicke Möglichkeit zum Ausgleich, doch frei vor Nullacht-Goalie Hoxha brauchte der SCP-Angreifer zu lange, sodass der nachgerückte Abwehrmann Dragan Ovuka die Situation bereinigen konnte (24.).

Zu ungenau im Abschluss

Auch in der Folge blieben die Gäste in ihren Angriffsbemühungen oftmals zu ungenau. Sautter setzte seinen Freistoß fünf Zeigerumdrehungen vor der Pause nur auf das Tornetz des Villinger Gehäuses. So blieb es beim knappen 1:0 für die Hausherren zur Pause.

Zimmermann verletzt sich schwer

Nach der Pause war wieder der FC Villingen das tonangebende Team, ohne jedoch gefährlich zu werden. In der 62. Minute dann ein böser Rempler von Yahjaijan, der in einem Luftzweikampf gegen Stefan Zimmermann zu spät kam. Zimmermann verletzte sich dabei schwer am Arm, sodass der Rettungsdienst den Pfullendorfer abtransportieren musste. Der Villinger sah für seinen Einsatz lediglich den gelben Karton. Das Spiel konnte erst nach vierminütiger Unterbrechung fortgesetzt werden.

Vorentscheidung durch Berisha

Von dem Schock erholten sich die Pfullendorfer nicht mehr. Nachdem die Gäste den Ball am Sechzehner vertändelt hatten, zog Flamur Berisha aus 15 Metern trocken ab und ließ Willibald mit seinem Schuss ins kurze Ecke keine Abwehrchance – 2:0, die Vorentscheidung (74.). Spätestens nach dem 3:0, zehn Minuten vor Schluss, war der Käs‘ gegessen. Nach einem Diagonalball stieg Ukoh am höchsten und köpfte unhaltbar ein.

Verdienter Sieg für Villingen

Unter dem Strich ein verdienter Heimsieg für den Oberligisten. Der SC Pfullendorf wehrte sich zwar lange, blieb aber viel zu harmlos und konnte sich nach der schweren Verletzung von Stefan Zimmermann nicht mehr aufrappeln. Der Ausfall des Abwehrmannes dürfen den Verbandsligisten mehr schmerzen als das Pokalaus beim Titelverteidiger.

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); Keller, Zimmermann (64. Rauser), Fischer, Marena, Gavranovic, Sautter, Beck (46. Waldraff), Behr, Gruler (84. Kukic), Peter (80. Silva Fernandes). – Tore: 1:0 (21./FE) Ukoh, 2:0 (74.) Berisha, 3:0 (80.) Ukoh. – SR: Bartschat (Müllheim). – Z: 577.