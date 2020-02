Verbandsliga: Die beiden Verbandsliga-Vertreter des Bezirks Bodensee, der SC Pfullendorf und der FC Radolfzell, sind jüngst in den sportlichen Teil der Vorbereitung gestartet, nachdem zuvor hinter den Kulissen fleißig an Korrekturen im Kader gearbeitet wurde. Gravierende Einschnitte waren bei den Tabellennachbarn am Ende der oberen Tabellenhälfte nicht nötig.

Die Lücke in der Innenverteidigung des SC Pfullendorf soll Süleyman Karacan (24) schließen, der vom Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen kommt, wo er als Einwechselspieler nur auf wenige Spielminuten kam. „Ein robuster Abwehrspieler, der uns mehr Stabilität geben soll“, kommentiert SCP-Trainer Adnan Sijaric die Verpflichtung.

Optionen in der Offensive bieten die Verpflichtungen von Markus Huber (25, vom Landesligisten SG Dettingen-Dingelsdorf) und Elvir Bejkiri (21), der vom A-Kreisligisten FV Bad Saulgau kommt, in seiner Heimat Mazedonien aber bereits in der höchsten Spielklasse aktiv war. „Sie sind offensiv flexibel einsetzbar, bringen gute Geschwindigkeit und Technik mit“, sagt Sijaric.

Ergänzt wird der Kader von Christian Neumaier (22), den es berufsbedingt vom Ligakonkurrenten SC Lahr an den Bodensee zog. „Er findet sich in der Viererkette sowohl rechts als auch links zurecht“, sagt der SCP-Coach über den 22-Jährigen. Innenverteidiger Jonas Lang (FC Radolfzell) und Borislav Kukic (SG Dettingen-Dingelsdorf) verließen den SCP.

Langs neuer Trainer beim FC Radolfzell, Steffen Kautzmann, sagt über den 23-Jährigen: „Jonas hat die gesamte Jugend bis zur U23 beim SC Freiburg absolviert. Da wir lediglich einen gelernten Innenverteidiger haben, haben wir dort nachgebessert.“

Beim Oberligisten Rielasingen-Arlen kam Feriz Sadiku zu lediglich 175 Spielminuten, sodass sich auch der Mittelfeldspieler dem FC Radolfzell anschloss. „Er gibt uns im Offensivbereich verschiedene Optionen, ist technisch stark und flexibel einsetzbar“, erwartet Kautzmann.

Zurück ist der 17-jährige Elias Christiansen, auch er aus Rielasingen-Arlen. „Er ist A-Jugendspieler des jungen Jahrgangs, sehr talentiert und Auswahlspieler. Er soll bei uns die Chance bekommen, sich im Herrenbereich weiter zu entwickeln“, erklärt Kautzmann. Den FCR verlassen haben Tim Schlachter (wegen Referendariats in die Heimat) und Joel Mendes, der aus beruflichen Gründen kürzer tritt und zum Kreisligisten Hausen a.d.A. wechselt.