Fußball-Oberliga: Trotz solidem Start – nach dem vierten Spieltag stand der 1. FC Rielasingen-Arlen auf dem vierten Tabellenplatz – überwinterte der Aufsteiger auf einem möglichen Abstiegsrang. Doch nach 19 Oberligaspielen hat man beim Neuling Erfahrung sammeln und in der Winterpause gezielt an Defiziten arbeiten können.

Das sind die Baustellen Baustelle 1 Das Defensivverhalten! Nur zwei Teams mussten mehr Gegentreffer hinnehmen als die Elf von Trainer Michael Schilling. Ärgerlich war dabei mehrfach, dass es weniger der gegnerische Druck war, der zu Toren führte, sondern gravierende Fehler am und im eigenen Strafraum. Mit dem Konstanzer Daniel Niedermann als Neuzugang erhofft sich Schilling eine deutliche Verbesserung, denn der 27-Jährige kommt mit der Erfahrung von 64 Oberligaeinsätzen für den FC 08 Villingen und die Stuttgarter Kickers. „Mit Daniel Niedermann haben wir Stabilität und eine Persönlichkeit dazu bekommen. Ein Typ, der uns Sicherheit gibt, was man auch schon in den Testspielen gesehen hat. Allerdings haben wir nie zu Null gespielt, was zeigt, dass die Baustelle noch nicht vollständig geschlossen ist“, so Schillings Eindrücke aus der Vorbereitung. Doch sieht er hier einen Trend hin zum Besseren. „Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg!“, strahlt Schilling Zuversicht aus. Baustelle 2 Die Chancenauswertung! Zweifelsfrei hielten die Hegauer technisch gut mit und erspielten sich auch reichlich Chancen, doch das Offensivduo Silvio Battaglia und Nedzad Plavci, das in der letzten Runde mit insgesamt 60 Treffern großen Anteil am Aufstieg hatte, kommt bisher noch nicht so recht zum Zug. Gemeinsam kamen beide in dieser Runde auf zehn Tore. Zweifelsfrei liegt das natürlich auch an der Qualität der Gegenspieler. „In der Vorbereitung haben wir – außer gegen Villingen – in jedem Spiel mehrere Tore erzielt. Wir haben viel Qualität in der Offensive, sodass ich das sehr positiv sehe!“, erwartet Schilling auch hier den nächsten Schritt.

Trumpfkarte Teamgeist

Eine Trumpfkarte hat der Oberligist aber auf alle Fälle. „Das Wichtigste – und das ist der Mannschaft auch bewusst – ist der Zusammenhalt. Die Einsicht ist da, dass wir es nur gemeinsam schaffen können, ob offensiv oder defensiv. Wir sind im Abstiegskampf, und das müssen wir so annehmen. Wir müssen alles abrufen, was wir haben, und dann bin ich sicher, dass wir die Liga halten können!“, setzt Schilling auf den Teamgedanken. Aber auch das technische Potenzial im Kader erfüllt durchaus Oberliga-Ansprüche.

Der Auftaktgegner

Mit dem Spiel gegen den Tabellendritten aus Göppingen startet das Rielasinger Pflichtspielprogramm im Jahr 2020. „Wir können viele positive Dinge aus dem Hinspiel mitnehmen, auch wenn wir dort mit 1:2 verloren haben“, setzt Schilling darauf, erneut zu vielen Torchancen zu kommen. Allerdings sind Christian Mauersberger und Christian Kunze gesperrt, doch auch beim Gast fehlt mit dem Ex-Pfullendorfer Kevin Dicklhuber der beste Torschütze. (jr)