2. Bundesliga: SSC Karlsruhe – TSV Mimmenhausen (Samstag 18 Uhr, Otto-Hahn-Gymnasium). – Spätestens nach dem Schlusspfiff am Samstag im Otto-Hahn-Gymnasium wird Christian Pampel ein Stück schlauer sein. Der Spielertrainer des TSV Mimmenhausen wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit erfahren haben, ob seine Mannschaft tatsächlich sportlich einen Schritt nach vorne gemacht, oder ob sie zuletzt nur eben eine gute Phase optimal genutzt hat.

Schon alleine aus diesem Grund wird das Spitzenspiel – wer hätte damit vor der Saison gerechnet? – beim Tabellenführer SSC Karlsruhe „eine tolle Partie“ werden, sagt der Mimmenhauser Spielertrainer. Ein echtes Highlight noch mal zum Abschluss eines unglaublich erfolgreichen Jahres für den Tabellenfünften, der in der Premierensaison den Klassenerhalt packte und jetzt nur drei Punkte hinter dem Gastgeber in der Tabelle steht.

Viele spannende Duelle der beiden Teams

Er gehört nach den zuletzt überragenden Resultaten nicht nur statistisch zum Besten, was die 2. Liga zu bieten hat. „Wir haben unser Soll erfüllt“, sagt der ehemalige Weltklasseangreifer. Der aber mit dieser erfreulichen Feststellung keinesfalls die Hände in den Schoß legen wird.

Schon gar nicht gegen den SSC Karlsruhe, mit dem der TSV Mimmenhausen über die Jahre hinweg „viele spannende Duelle“ ausgetragen hat. Darauf hofft der 40-Jährige natürlich nun auch. Pampel weiß aber sehr genau, dass dieses Kräftemessen eine echte Herausforderung für seine Spieler werden wird. Denn: „In den vergangenen Partien haben uns unsere Gegner nicht immer so richtig unter Druck setzen können.“

Das wird am Samstag ganz anders werden, ahnt er. „Karlsruhe macht auf keiner Postion viele Fehler.“ Und falls der Spitzenreiter eine Schwachstelle besitzt, so sieht Christian Pampel sie auf der Diagonalen. Dort habe der SSC den Weggang von Benjamin Loritz nicht adäquat ersetzen können.

Aber der Außenangreifer, der diese Position nun bekleide, mache seine Sache „nicht schlecht“, im Übrigen wüssten seine Kollegen, so Pampel, „was sie mit dem Ball machen. In der Mannschaft des Konstanzer Trainers Antonio Bonelli ist alles sehr stabil und sehr stimmig, auch beim ersten Tempo.“

Pampel setzt auf die richtige Balance

Eine echte Aufgabe also für den TSV Mimmenhausen, der in Karlsruhe nun beweisen kann und natürlich auch will, dass der Höhenflug der blau-gelben Volleyballer keine Eintagsfliege und kein Zufall war.

„Wir müssen unsere Prioritäten so legen“, verlangt der Mimmenhauser Spielertrainer Christian Pampel, „dass wir wie in den Spielen zuvor die Balance finden, das richtige Maß zwischen Risiko und wenig Fehler machen. Und dann schauen wir mal, was unterm Strich herauskommt.“