Welche Schlüsse wurden bei Ihnen aus dem Verlauf der Hinrunde gezogen?

Adnan Sijaric (SC Pfullendorf): Wir sind nicht unzufrieden mit der Vorrunde. Wir haben fertige Spieler abgegeben, dafür einen Kader zusammengestellt mit Spielern aus der eigenen Jugend und noch Spieler aus den unteren Klassen geholt. Daher hat uns etwas die Reife gefehlt. Dazu mussten wir unsere zwei Neuzugänge Gavranovic und Fernándes aufgrund von Visa-Problemen früh wieder abgeben. Außerdem kam zum Ende der Vorrunde großes Verletzungspech hinzu. Uns fehlt es etwas an Robustheit, deswegen haben wir viele Punkte gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte liegen lassen. Unser jetziger Tabellenplatz spiegelt aber unser Leistungsvermögen wider.

Steffen Kautzmann (FC Radolfzell): Wir sind zwar, was unser Saisonziel angeht, im Soll, könnten aber einige Punkte mehr auf dem Konto haben. In der Vorrunde zeigte sich, dass wir mit den Topteams mithalten können, denn es gab unter anderem zwei Siege gegen Tabellenführer Offenburg. Andererseits haben wir Punkte gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel unnötig liegengelassen. Wir haben zwar mit die beste Offensive der Liga, aber Probleme in der Defensive. Diese Problematik besteht seit dem Karriereende von Markus Hepfer, weshalb wir im Sommer Patrick Peters verpflichteten, der am letzten Tag der Transferperiode nach Villingen wechselte, was sehr schmerzlich war für uns. Hinzu kamen in der Vorrunde viele Verletzungen.

Fußball Auftakt für FC 03 Radolfzell und SC Pfullendorf Das könnte Sie auch interessieren

Wie verlief die Winter-Vorbereitung?

Sijaric: Unaufgeregt. Wir haben intensiv gearbeitet, konnten uns Woche für Woche steigern, was das spielerische und taktische Niveau angeht. Im Trainingslager in der Türkei hatten wir tolle Bedingungen und konnten perfekt trainieren. Allerdings haben auch da kleine Wehwehchen einige Spieler zurückgeworfen. Die Testspiele konnten wir alle gewinnen. Auch wenn die Gegner uns da nicht immer gefordert haben, gehen wir selbstbewusst in die Rückrunde.

Kautzmann: Aufgrund der personellen Probleme haben wir im Winter nachgebessert. In der Vorbereitung haben wir bewusst den Fokus auf Defensiv-Abläufe und die Belastungssteuerung gelegt. Ich bin mit der Vorbereitung zufrieden, da wir durchweg positive Ergebnisse erzielen und selbst gegen den Regionalligisten Bahlinger SC lange mithalten konnten. Zudem halten sich die Ausfälle in Grenzen. Zum Saisonstart müssen wir lediglich auf Tobias Krüger und Moritz Hlavacek verzichten, wenngleich das zwei wichtige Spieler für uns sind.

Wurden Ihre Saisonziele neu definiert?

Sijaric: Wir wollen als Mannschaft einen Schritt nach vorne machen. In den Spielen, in denen es um Kampfkraft geht, wollen wir besser als in der Vorrunde dagegenhalten. Und dann – wenn möglich – einen besseren Tabellenplatz als vergangene Saison erreichen. Wir sind noch nicht soweit, um oben mitzuspielen, arbeiten aber daran.

Kautzmann: Die Saisonziele bleiben die gleichen. Wir wollen die Saison auf einem einstelligen

Tabellenplatz beenden. Welcher das wird, das lasse ich allerdings noch offen.