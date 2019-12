von Andreas Joas

Handball, 2. Bundesliga: HSG Krefeld – HSG Konstanz 18:28 (8:15). – Lange hatten sie auf diesen Moment gewartet: In Krefeld tanzte die HSG Konstanz nach der Partie im Jubelkreis unter lautstarken „Auswärtssieg, Auswärtssieg“-Rufen über das Spielfeld. Die Erleichterung hätte kaum größer sein können. Damit endete die Durststrecke in fremder Halle im achten Spiel. Zusammen mit dem 30:20 im Februar 2018 beim ThSV Eisenach war der 28:18 (15:8)-Erfolg der höchste in der Zweitliga-Geschichte der Konstanzer.

HSG-Deckung überzeugte einmal mehr

Dabei mussten sie erneut auf Joschua Braun und Tim Jud verzichten. Auch ohne das Duo überzeugte die HSG wieder einmal mit einer sehr guten Deckungsleistung und Torwart Michel Haßferter, der mit zehn Paraden, darunter zwei von zwei Siebenmetern, auf 40 Prozent entschärfter Würfe kam. „Michi hat sehr gut gehalten“, lobte HSG-Coach Daniel Eblen. „Am Anfang haben wir uns im Angriff ein wenig schwer getan, sind dann aber über die Abwehr gut ins Spiel gekommen.“

15 Minuten verschwenderisch mit Großchancen

Eine Viertelstunde lang war Konstanz noch sehr verschwenderisch mit den Großchancen umgegangen, dennoch stand es 5:5. Ab da diktierten die Gelb-Blauen das Geschehen. Mit einem 5:0-Lauf stellten sie auf 10:5 (23.). Krefeld wurde dank einer aggressiven Deckung stets in schwierige Abschlusspositionen gedrängt. Aus Konstanzer Sicht lief vieles wie gewünscht, einzig bei der Chancenverwertung war man hin und wieder zu großzügig.

Sicherheit gewonnen, Tempo kontrolliert

Durch die gute Vorstellung „haben wir immer mehr an Sicherheit gewonnen und das Tempo kontrollieren können“, freute sich Eblen. Vor allem die bärenstarken Paul Kaletsch, Fabian Wiederstein, der alle seine sechs Abschlüsse verwandelte, und Kapitän Tom Wolf bei der Rückkehr in seine Heimatstadt dürften sein Herz höher schlagen lassen haben. Der 45-Jährige hob allerdings die Leistung der ganzen Mannschaft hervor: „Ein Kompliment an das Team. Das Spiel war sehr, sehr wichtig und es ist genau das gekommen, was wir verlangt haben: Eine richtig starke Leistung, vor allem in der Abwehr.“ Kurz vor der Pause stand es so schon 15:7 für seine Schützlinge, Fabian Schlaich traf nach 37 Minuten zur ersten Zehn-Tore-Führung (19:9).

Eblen: „Jungs haben das toll gelöst“

Trotz vieler Wechsel in der letzten Viertelstunde besorgte Tom Wolf mit dem 26:15 knapp neun Minuten vor Schluss die höchste Führung, Felix Krüger hämmerte den Ball schließlich zum 28:18-Endstand unter die Latte. „Das war keine einfache Sache“, so Eblen. „Aber die Jungs haben das echt toll gelöst.“ Mit viel Rückenwind kann die HSG Konstanz nun in die beiden wichtigen Heimspiele am 21. und 26. Dezember gegen Dresden und Hüttenberg gehen, zwei Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

HSG Konstanz: M. Wolf, Tölke, Haßferter (Tor); Stotz (1), Schlaich (2), Czako, Hild, T. Wolf (4), Wiederstein (6), Kaletsch (9/4), Krüger (1), Maier-Hasselmann (2), Beckmann (1), Keupp, Wendel (2). – Z: 613.