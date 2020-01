Ringen vor 16 Stunden

Dario Dittrich siegt souverän vor den Augen des Bundestrainers

Dario Dittrich und Tom Haas vom KSV Gottmadingen waren beim Sichtungsturnier des Deutschen Ringerbundes beim ASC Bindlach am Start. Erstmals kämpften die Nachwuchsringer in einem Turnier in beiden Stilarten um die Aufmerksamkeit der Bundestrainer für eine Nominierung für internationale Turniere und Meisterschaften. Die Bundestrainer Maik Bullmann und Marcel Ewald ehrten die Medaillengewinner persönlich.