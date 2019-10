Bundesliga, Turnen: StTV Singen – SC Cottbus (Samstag, 17 Uhr, Münchriedhalle). – Nachdem die großen nationalen und internationalen Wettkämpfe vorbei sind, beginnt die zweite Hälfte der Bundesligasaison. Seit dem letzten Wettkampf im April hat sich der StTV Singen in aller Ruhe auf den Endspurt vorbereitet, mit dem klaren Ziel Klassenerhalt.

Übungen teilweise umgestellt und aufgestockt

Dafür wurde im Training einiges getan. Die Übungen wurden teilweise umgestellt und aufgestockt, in einem Trainingslager im Olympiastützpunkt Dornbirn wurde an den letzten Feinheiten gefeilt, um den Übungen Stabilität und Sicherheit zu geben. Auch außerhalb des Training hat sich einiges getan.

Ilie-Daniel Popescu großartige Verstärkung

So konnte Trainer Axel Leitenmair mit dem Weltklasseturner Ilie-Daniel Popescu eine großartige Verstärkung ins Team holen. Als ehemaliger EM-, WM- und Olympiateilnehmer kann er der Mannschaft sicherlich mit seiner Erfahrung und seinem Können einen großen Motivationsschub geben. Primär als Verstärkung am Pauschenpferd und am Sprung gedacht, kann er auch an allen anderen Geräten eingesetzt werden. Und dann natürlich der aktuelle Spitzenturner Ivan Stretovich, der seit vielen Wettkämpfen eine wichtige Stütze im Team bildet und kürzlich bei der Turn-WM in Stuttgart Mannschaftsweltmeister mit Russland geworden ist.

Zuschauer erwartet höchstes Turnniveau

Neben seinem Landsmann Nikita Ignatiev wird das bewährte Team mit Christian Dehm, Dominik Grandl, Volker und Rainer Wiechert, Tim und Philipp Leitenmair, Antonio Huber, Matthias Mayer und Luca Pollin an die Geräte gehen. Es erwartet die Zuschauer also höchstes Turnniveau beim Heimwettkampf gegen den SC Cottbus.

Mit fantastischem Publikum für Überraschung sorgen

Seit mehr als zwanzig Jahren ist der Gast schon in der Bundesliga vertreten und hat sich schon etliche Male den Meistertitel erkämpft. Natürlich ist Cottbus der klare Favorit, und auf dem Papier sieht es nach einer klaren Sache aus, wenn der Viertplatzierte auf den Achten StTV Singen trifft. Die Brandenburger haben mit dem Ukrainer Igor Radivilov und dem Zyprioten Marios Georgiou auch zwei internationale Spitzenturner im Team. Aber erst einmal müssen beide Teams ihre Übungen auf den Punkt bringen und mit etwas taktischem Geschick, ein bisschen Glück und dem fantastischen Publikum im Rücken kann Singen für eine kleine Überraschung sorgen. Hallenöffnung ist um 15 Uhr. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Tageskasse. (od)