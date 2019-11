Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – Alpenvolleys Haching II 2:3. – Auch die dritte Zweitliga-Begegnung zwischen diesen beiden Klubs ist über die volle Distanz gespielt worden. Im Gegensatz zu den vorherigen zwei hat der TSV Mimmenhausen dieses Mal mit 23:25, 25:22, 25:17, 23:25 und 10:15 aber den Kürzeren gezogen gegen die Reserve der Alpenvolleys Haching.

Dabei hatte das Spiel optimal begonnen. Lange sah es im ersten Durchgang danach aus, als ob der TSV einen perfekten ersten Durchgang aufs Spielfeld würde zaubern können (8:3, 16:13). Gegen eine Bundesligareserve, die so gar nicht in Tritt kommen wollte. Vor allem das Visier des bayerischen Diagonalangreifers war blind. „Ich habe ihn erst einmal herausgenommen, ihm ein wenig Zeit zum Nachdenken gegeben“, sagt Mihai Paduretu. Der Geschäftsführer und ehemalige Bundesligacoach vertrat den etatmäßígen Trainer wegen eines Todesfalls in dessen Familie. George Alexandru Zahar kam nach seiner Denkpause wieder ins Spiel – mit ihm schloss Haching auf, glich aus und ging mit dem vorletzten Ball (24:23) zum ersten Mal in Führung. Zahar, wer sonst, machte den 25. Punkt. Ein bitterer Satzverlust.

Davon ließen sich die Gastgeber nicht entmutigen. „Wir haben vier Sätze lang gut gespielt“, lobt Pampel seine Mannen. Gegen „ein Haching mit viel Qualität“ setzten sie die Annahme der Alpenvolleys mal taktisch, mal mit Schmackes unter Druck (8:5, 16:15), ließen sich trotz engem Spielverlauf dieses Mal die Butter nicht vom Brot nehmen (25:22). Es sollte noch viel besser kommen: Im dritten Durchgang führten sie die Hachinger (8:5, 16:10) geradezu vor. Egal, was auch immer die Gegenseite versuchte, Mimmenhausen wusste eine Lösung beim deutlichen 25:17.

Siegeszuversicht breitete sich im gut gefüllten Bildungszentrum aus. Nur noch ein Satz – und die drei Punkte, drei nie und nimmer einkalkulierte, gehören Mimmenhausen. Es sollte anders kommen. Keiner der Kontrahenten schaffte es jetzt, sich entscheidend abzusetzen. Paduretu nutzte seinen breiten Kader, nur Moritz Gärtner musste durchspielen. Weil sich Eric Paduretu verletzt hatte, traten die Alpenvolleys nur mit einem Steller an. Der 18-Jährige machte seine Sache gut, behielt die Nerven und führte seine Mitspieler – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – fehlerfrei bis zum Showdown.

Mit einem unerwarteten Akteur: Der erste Schiedsrichter hatte mit seinen Pfiffen immer wieder mal für entsetzte und ungläubige Gesichter auf beiden Seiten gesorgt. Nun aber trafen seine Entscheidungen meist Mimmenhausen. Die Gastgeber mussten statt des Matchballes zum 24:22 (Pampel: „Der Ball hat nie und nimmer den Block berührt!“) das 23:23 hinnehmen – und verloren den vierten Durchgang prompt mit 23:25.

Entsprechend aufgebracht war Christian Pampel über die – aus seiner Sicht – Fehlurteile des Unparteiischen. Er aber ist Sportsmann genug und weiß, dass kein Schiedsrichter alleine für eine Niederlage verantwortlich gemacht werden kann. Dass Mimmenhausen den Tiebreak verlor, hat der TSV sich selbst zuzuschreiben. Ab dem 8:8 klappte das Side out nicht mehr. Angriffe verfingen sich im Netz, gingen ins Aus, und die Spieler „lassen die Köpfe hängen, machen nach vier guten Sätzen im fünften alles kaputt. Ich bin nicht nur nicht zufrieden mit dem Punkt, ich bin richtig sauer!“, ärgerte sich Christian Pampel.

TSV Mimmenhausen: Ott, Streibl, Pampel, Hoffmann (Kasprzak), Becker, Cipollone, L. Diwersy.